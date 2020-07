Camping-car Park a reversé 2,7M€ aux communes

Camping-car Park (CCP) vient d'annoncer avoir reversé 2,7 millions d’euros aux communes accueillant ses 200 aires de stationnement au cours des 12 derniers mois (de juillet 2019 à juin 2020), soit une hausse de 42% par rapport aux 12 mois précédents.



Le réseau européen d'aires d'étape et de services pour les camping-caristes a enregistré 415.000 nuitées sur cette période, en hausse de plus de 40%.



Une nuit sur une aire CCP coûte en moyenne 12 € aux camping-caristes, dont 8 € reviennent à la commune, propriétaire de l’aire, et 4 € à CCP qui la gère. Au total, une place de stationnement génère entre 1.000 € et 1.800 € par an de revenus.