Campings.com sensibilise ses collaborateurs à la préservation de l’environnement avec EcoTree

Avec cette initiative, le spécialiste européen de la réservation d'hébergements de plein air souhaite contribuer au reboisement du territoire et à la création de puits de carbone.



" Ce partenariat avec la start-up EcoTree est le symbole fort d’une volonté nouvelle de devenir une entreprise de plus en plus engagée. Cette première initiative permet de sensibiliser les collaborateurs et de renforcer la cohésion interne au travers d’un projet responsable commun ", poursuit Campings.com.



" Contribuer à préserver les espaces où nos clients partent en vacances, ceux où nos partenaires hébergeurs les reçoivent, est une évidence.



Cet engagement pour l’environnement avec EcoTree est une première étape dans la création d’une stratégie RSE, nous avons encore beaucoup d’autres idées et beaucoup à faire ! ", ajoute Jérôme Mercier, le directeur général de Campings.com.