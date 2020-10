Campings.com annonce une augmentation de capital de 20 M€.

" Alors que le marché de l'hôtellerie de plein air enregistre une baisse du chiffre d’affaires de -25% en moyenne, Campings.com sort renforcé de cette saison 2020. Grâce à l’élargissement de son offre d'hébergements, le groupe enregistre une croissance proche de 50% avant le confinement et supérieure à 70% après le confinement " indique un communiqué de presse.



"Cette augmentation de capital souligne que notre ambition n’a pas été impactée par cette saison éprouvante. Nous sommes fiers d’avoir réussi à accompagner nos clients et nos partenaires hébergeurs pendant cette crise sanitaire. Nous allons continuer à investir dans notre plateforme et ainsi augmenter notre capacité à soutenir nos campings référencés, en leur permettant de toucher de nouveaux clients en France et à l’international. " indique Jérôme Mercier, CEO de Campings.com.



Le moteur de recherche et de réservations a observé une augmentation de +46% du nombre de nouveaux clients pendant la période estivale. Il a pu compenser en partie le volume d’annulations enregistré sur les mois de juillet et août (+92% en volume).