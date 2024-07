Celebrity Cruises : Les itinéraires coups de cœur en 2025

C’est une question qui n’est pas si évidente à répondre puisque Celebrity Cruises propose plus de 300 destinations différentes dans 80 pays, pour sa programmation 2025. La beauté de la croisière c’est qu’on se réveille tous les matins dans une nouvelle destination, et avec Celebrity dans une même croisière vous pouvez découvrir 4 ou 5 pays différents. « Pour nous le choix des programmations est un exercice primordial pour maintenir les niveaux de satisfaction de nos clients. La destination reste le critère de choix Nº1 de tout client croisiériste. On choisit une croisière tout d’abord par son itinéraire, d’où le fait que nous restions toujours à l’écoute des clients et des grandes tendances de marché, en ce qui concerne notre portefeuille de destinations. »



Pour revenir à la question initiale, voici les 3 principales nouveautés de Celebrity Cruises pour la saison prochaine, de superbes itinéraires qui vont plaire aux Français.



Tout d’abord les itinéraires du Celebrity Infinity sur le premier trimestre 2025. En détachant notamment les itinéraires de 12 nuits au départ de Barcelone, avec des escales au Maroc et dans les Iles Canaries. « C’est la croisière rêvée pour aller chercher le soleil en hiver, avec toute la commodité d’un embarquement et débarquement à Barcelone. » déclare Emmanuel Joly. Ces croisières vous permettront de visiter Barcelone, Málaga, Cadiz, Tanger, Casablanca, ainsi que trois îles aux Canaries : Tenerife, Lanzarote et Gran Canaria. Avec un prix très doux puisqu’on début à moins de 1.000 euros par personne pour 13 jours de croisière. Après ces départs depuis Barcelone, le Celebrity Infinity se repositionnera de Février à Avril sur Athènes, avec de beaux itinéraires pour découvrir ou redécouvrir la Grèce Historique, avec des nuitées sur Athènes et sur Thessalonique, mais aussi des escales sur Rhodes, Héraklion, ou encore Limassol et Ephèse. Si vous avez envie de croisière cet hiver, ou tout simplement si vous chercher un beau voyage alliant soleil et culture, tout en restant en Europe, alors les croisières du Celebrity Infinity sont faites pour vous.