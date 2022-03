Appli mobile TourMaG



Change : l'euro en phase de consolidation face au dollar

Entre ralentissement de la croissance économique, impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat et donc la consommation et risque géopolitique, le panorama économique qui se dessine en 2022 est beaucoup plus pessimiste que prévu. Dans ce contexte, l’euro est entré dans une phase de consolidation face au dollar américain et à la Livre Sterling. TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Lundi 28 Mars 2022

l'impact du conflit en Ukraine et le renforcement des pressions inflationnistes sur la croissance sera plus important que prévu.



Beaucoup de PMEs et d’ETIs n’ont pas la possibilité de répercuter la hausse de prix des différentes matières premières et n’auront donc pas d’autre choix que de rogner sur leurs marges et de couper autant que possible dans les coûts.



Outre-Manche, la situation n’est guère plus favorable. La prévision de croissance du PIB a été révisé à la baisse à 3,8% pour 2022 (contre une estimation initiale de 6%), et 1.8% pour 2023.



En parallèle, l’inflation devrait atteindre une moyenne de 7,4% cette année avec un pic attendu à 8% avant l’été.



Les banques centrales sont dans une situation compliquée et vont devoir choisir entre combattre l’inflation ou soutenir la croissance.



Plusieurs pays émergents ont durci leur politique monétaire au cours de la semaine passée. La banque centrale du Mexique a augmenté son taux directeur de 50 points de base, à 6,5%, entraînant une hausse du peso mexicain dans la foulée.



La banque centrale d’Afrique du Sud a été moins agressive avec une augmentation de son taux directeur de seulement 25 points de base à 4,25%. Dans les deux cas, ce n’est que le début.



D’autres hausses de taux vont survenir à très court terme. L’objectif est souvent double : lutter contre l’inflation et aussi soutenir la monnaie locale (avec plus ou moins de succès, selon les cas). Les statistiques publiées la semaine dernière aux Etats-Unis et en Europe confirment queBeaucoup de PMEs et d’ETIs n’ont pas la possibilité de répercuter la hausse de prix des différentes matières premières et n’auront donc pas d’autre choix que de rogner sur leurs marges et de couper autant que possible dans les coûts.Entre ralentissement de la croissance économique, impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat et donc la consommation et risque géopolitique,Outre-Manche, la situation n’est guère plus favorable. La prévision de croissance du PIB a été révisé à la baisse à 3,8% pour 2022 (contre une estimation initiale de 6%), et 1.8% pour 2023.En parallèle, l’inflation devrait atteindre une moyenne de 7,4% cette année avec un pic attendu à 8% avant l’été.Les banques centrales sont dans une situation compliquée et vont devoir choisir entre combattre l’inflation ou soutenir la croissance.Plusieurs pays émergents ont durci leur politique monétaire au cours de la semaine passée.Dans les deux cas, ce n’est que le début.D’autres hausses de taux vont survenir à très court terme. L’objectif est souvent double : lutter contre l’inflation et aussi soutenir la monnaie locale (avec plus ou moins de succès, selon les cas).

Le point technique L’euro est entré dans une phase de consolidation face au dollar américain et à la Livre Sterling et cette semaine ne devrait pas réserver de grosses surprises.



Les indicateurs techniques confirment que la tendance est toujours négative à moyen terme, tant que la paire n’aura pas franchi sa moyenne mobile à 200 jours située à 1,1505. C’est évidemment un objectif très lointain.



Les supports et résistances indiqués ci-dessous n’ont que peu évolué par rapport à la semaine dernière.



A contrario, l’EUR/JPY a gagné presque 1,70% en une semaine, à la faveur d’une diminution de l’aversion au risque sur le marché des changes. Le JPY est actuellement sur ses plus bas niveaux depuis 4 ans face à l’EUR. Des prises de bénéfices pourraient survenir à court terme.



L’AUD et le NZD sont clairement engagés dans une tendance haussière, dopés par la hausse des prix des matières premières, et sont au plus haut depuis 4 ans face à l’EUR.



SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0903 1,0745 1,1123 1,1232 EUR/GBP 0,8289 0,8232 0,8474 0,8594 EUR/CAD 1,3446 1,3320 1,3906 1,4002 EUR/JPY 132,27 130,14 136,87 140,23

Les annonces à suivre



Du coté des statistiques économiques, l’emploi américain en mars (enquête ADP et surtout rapport sur l’emploi du Département du Travail) et la première estimation de l’inflation en zone euro en mars seront à surveiller de près.



L’indice des prix à la consommation est anticipé en forte hausse, à 6,2% en variation annuelle contre 5,9% en février ; ce qui compliquerait encore la mission de la Le conflit en Ukraine sera encore cette semaine le principal sujet d’attention pour les cambistes, même si aucune perspective de sortie par le haut (via un accord diplomatique) n’est à l’horizon.Du coté des statistiques économiques, l’emploi américain en mars (enquête ADP et surtout rapport sur l’emploi du Département du Travail) et la première estimation de l’inflation en zone euro en mars seront à surveiller de près.L’indice des prix à la consommation est anticipé en forte hausse, à 6,2% en variation annuelle contre 5,9% en février ; ce qui compliquerait encore la mission de la Banque Centrale Européenne et pourrait la contraindre à normaliser plus rapidement sa politique monétaire.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 29/03 15:00 Etats-Unis Confiance du consommateur du Conference Board (Mars) Baisse attendue à 106,6 contre 110,5 le mois précédent. Moyen 30/03 13:15 Etats-Unis Créations d’emplois non agricoles ADP (Mars) Le consensus anticipe une baisse à 388k contre 475k en février dernier. Moyen 31/03 13:30 Etats-Unis PCE core – mesure privilégiée de l’inflation par la Fed (Février) Le consensus est à 5,1% en variation annuelle contre 5,2% en janvier. Moyen 01/04 13:30 Etats-Unis Rapport sur l’emploi américain (Mars) Le taux de chômage est attendu de nouveau en baisse, à 3,7%. Les créations d’emplois devraient ralentir à 400k contre 678k en février. Elevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com

