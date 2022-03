Appli mobile TourMaG



Taux de change : l’inflation va être un casse-tête durable La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Où en est le marché des changes cette semaine. L’inflation va être un casse-tête durable et les banques centrales vont être confrontées à un dilemme. Une autre question se pose au niveau des Etats. Allons-nous assister à la multiplication des mesures d’aide comme à l’ère de la Covid ? TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 22 Mars 2022

Le point économique les principales banques centrales sont confrontées à des situations différentes, et ne vont donc pas normaliser la politique monétaire au même rythme.



Ainsi, la semaine dernière, la Réserve Fédérale américaine (Fed) a, sans surprise, augmenté son taux directeur principal de 25 points de base. Le taux est désormais situé dans une borne comprise entre 0,25% et 0,50%.



Plusieurs hausses supplémentaires devraient intervenir dans le courant de l’année, pour amener le taux directeur à 2% en décembre prochain, puis à 2,8% l’année suivante.



Avec une inflation à 10% en variation annuelle pour le mois de février, et aucun signe d’amélioration à court terme (prix de l’énergie, des produits agricoles, goulets d’étranglement au niveau du commerce international accentués par le reconfinement d’une partie de la Chine…), La Fed fait de la lutte contre l’inflation sa priorité et considère le risque de récession comme minime.



Outre-manche, la situation est différente. La Banque d’Angleterre (BoE), a admis que l’inflation pourrait atteindre 8% dans le courant de l’année, et a donc procédé à une troisième hausse de son taux directeur, de 0,50% à 0,75%.



Mais compte tenu du risque de ralentissement économique, voir même de récession, lié à la flambée des prix de l’énergie, la BoE devrait faire une pause dans la normalisation de sa politique monétaire. À la suite de ce changement de discours qui a surpris les marchés, l’euro a bondi face à la livre sterling de près de 70 pips en l’espace de quelques minutes.



Côté européen, la BCE est sous pression. L’indice des prix à la consommation en zone euro a été révisé à la hausse en deuxième estimation, à 5,9% en variation annuelle en février, hors ce chiffre ne prend pas en compte les conséquences directes de la guerre en Ukraine sur les prix de l’énergie et des matières premières agricoles. L’inflation devrait donc bondir aux alentours de 6,5% en mars.



En synthèse, l’inflation va être un casse-tête durable. Les banques centrales vont être confrontées à un dilemme : doivent-elles lutter à tout prix contre la hausse généralisée des prix quitte à freiner la croissance ou doivent-elle tenter un pilotage fin (hausse limitée des taux en particulier) sans certitude que cela soit vraiment efficace ?



Le point technique L’EUR/USD se maintient dans un intervalle assez large, compris entre 1,08 et 1,12.



Les niveaux techniques (supports et résistances) n’ont quasiment pas changé par rapport à la semaine dernière, et ne devraient pas trop évoluer à court terme.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0804 1,0645 1,1184 1,1279 EUR/GBP 0,8310 0,8226 0,8524 0,8599 EUR/CAD 1,3761 1,3510 1,4264 1,4515 EUR/JPY 127,01 123,40 134,24 137,86

Les annonces à suivre La semaine qui débute sera très calme du côté des publications économiques ; et les quelques chiffres attendus (PMI et indice IFO pour l’Allemagne) ne devraient pas entraîner de regain de volatilité.



La situation en Ukraine est toujours un élément de préoccupation.



Pour l’instant, le marché des changes est plutôt attentiste, mais des mouvements importants ne sont pas à exclure en cas d’évolution de la situation.



Pensez à adapter vos stratégies de couverture !

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 23/03 09:30 Allemagne Pmi manufacturier et services (Mars) Importante statistique. Cela permettra de mesurer l’impact de la guerre en Ukraine sur la première économie de la zone euro. Elevé 25/03 10:00 Allemagne Indice IFO du climat des affaires (Mars) Première publication. Le consensus des analystes prévoit un léger recul à 96,5 contre 98,9 en février. Le recul anticipé est largement attribuable à la guerre en Ukraine. Elevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : hubert@mondialchange.com Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

