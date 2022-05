Appli mobile TourMaG



Change : l’euro rebondit, mais pour combien de temps ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Lundi 23 Mai 2022

Le point économique à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022 et 2023 (2.7% et 2.3% vs. 4.0% et 2.8% pour les estimations de février) ; et de nouvelles révisions à la baisse sont fort probables.



Dans la plupart des pays européens, les hausses de salaires ne sont pas suffisantes pour compenser la remontée de l’inflation. Les ménages français et européens subissent donc une perte de pouvoir d’achat.

Au Royaume-Uni, la situation est encore plus dégradée.



L’indice des prix à la consommation a bondi de deux points de pourcentage en un mois, (9% en variation annuelle pour avril), principalement à cause de la hausse de la facture énergétique (+53% en avril). La Banque d’Angleterre a déjà prévenu que l’inflation devrait atteindre deux chiffres cette année et qu’il sera très difficile de renouer avec l’objectif officiel de 2%.



La prochaine réunion est prévue le 16 juin prochain. Il fait consensus qu’une augmentation du taux directeur de 50 points de base est probable, de 1% à 1,50%. Cependant, un durcissement rapide pourrait faire plonger le pays dans la récession. C’est un risque réel qui a été évoqué à maintes reprises au cours des dernières semaines par le gouverneur de la banque centrale, Andrew Bailey.



Aux Etats-Unis, le panorama économique est moins dégradé. Le pays a connu un rebond du PIB beaucoup plus puissant et rapide que les pays européens après la Covid. C’est un facteur de stabilité important.



Le chiffre des ventes au détail en avril (publié en début de semaine dernière) a confirmé que la demande domestique est toujours bien orientée, malgré les problèmes liés à l’inflation. En outre, beaucoup de ménages américains ont un niveau d’épargne suffisant (accumulé pendant la pandémie) pour faire face à la hausse des prix à court terme.



Le bon état de l’économie américaine va évidemment donner plus de latitude à la deux hausses de taux de 50 points de base chacune (en juin et en juillet) sont actées. Il est probable qu’une hausse d’ampleur similaire ait également lieu en septembre prochain.



Le dollar américain devrait continuer à tirer profit de ce resserrement monétaire rapide. Le dollar index, qui mesure l’évolution du billet vert face à un panier de devises majeures, a un peu diminué au cours des dernières séances mais reste proche de ses points hauts de 2020 (au moment du premier confinement mondial).



Nous pensons, chez Mondial Change, que la hausse va perdurer à moyen terme. Un monde où le dollar est globalement élevé est généralement un monde où les disparités économiques s’accroissent ainsi que les tensions financières (certains pays en voie de développement sont déjà au bord de la faillite ou en faillite, comme le Sri Lanka).



Par conséquent, les prochains mois s’annoncent compliqués et tourmentés. Il n’y aura clairement pas de sortie par le haut de la période de pandémie. Les derniers chiffres publiés confirment que l’économie ralentit, de façon plus prononcée en Europe qu’aux Etats-Unis. La semaine dernière, la Commission Européenne a revu(2.7% et 2.3% vs. 4.0% et 2.8% pour les estimations de février) ; et de nouvelles révisions à la baisse sont fort probables.Dans la plupart des pays européens, les hausses de salaires ne sont pas suffisantes pour compenser la remontée de l’inflation.L’indice des prix à la consommation a bondi de deux points de pourcentage en un mois, (9% en variation annuelle pour avril), principalement à cause de la hausse de la facture énergétique (+53% en avril). La Banque d’Angleterre a déjà prévenu que l’inflation devrait atteindre deux chiffres cette année et qu’il sera très difficile de renouer avec l’objectif officiel de 2%.La prochaine réunion est prévue le 16 juin prochain. Il fait consensus qu’une augmentation du taux directeur de 50 points de base est probable, de 1% à 1,50%. Cependant,C’est un risque réel qui a été évoqué à maintes reprises au cours des dernières semaines par le gouverneur de la banque centrale, Andrew Bailey.le panorama économique est moins dégradé. Le pays a connu un rebond du PIB beaucoup plus puissant et rapide que les pays européens après la Covid. C’est un facteur de stabilité important.Le chiffre des ventes au détail en avril (publié en début de semaine dernière) a confirmé que la demande domestique est toujours bien orientée, malgré les problèmes liés à l’inflation. En outre, beaucoup de ménages américains ont un niveau d’épargne suffisant (accumulé pendant la pandémie) pour faire face à la hausse des prix à court terme.Le bon état de l’économie américaine va évidemment donner plus de latitude à la Réserve Fédérale américaine (Fed) pour normaliser sa politique monétaire. Le président de la Fed, Jerome Powell, a de nouveau confirmé que. Il est probable qu’une hausse d’ampleur similaire ait également lieu en septembre prochain.. Le dollar index, qui mesure l’évolution du billet vert face à un panier de devises majeures, a un peu diminué au cours des dernières séances mais reste proche de ses points hauts de 2020 (au moment du premier confinement mondial).Nous pensons, chez, queUn monde où le dollar est globalement élevé est généralement un monde où les disparités économiques s’accroissent ainsi que les tensions financières (certains pays en voie de développement sont déjà au bord de la faillite ou en faillite, comme le Sri Lanka).Par conséquent, les prochains mois s’annoncent compliqués et tourmentés. Il n’y aura clairement pas de sortie par le haut de la période de pandémie.

Le point technique L’euro a légèrement rebondit face au dollar la semaine passée (+1,6% en variation hebdomadaire), et ce rebond s’accélérait ce jour avec un plus haut à 1.0691.



La tendance de fond reste baissière. Le différentiel de politique monétaire entre Europe et Etats-Unis va continuer de jouer en faveur du dollar américain à moyen terme.



Mais un maintient dans la zone des 1,0650-1,0700 est possible à court terme, alimenté par une accalmie relative sur le front géopolitique et par les récents commentaires de plusieurs membres de la Banque Centrale Européenne en faveur d’une hausse des taux directeurs rapide (dès l’été, selon toute vraisemblance).

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0420 1,0303 1,0739 1,0957 EUR/GBP 0,8320 0,8185 0,8542 0,8608 EUR/CAD 1,3302 1,3102 1,3701 1,3901 EUR/JPY 133,75 132,27 137,70 138,17

Les annonces de la semaine Les chiffres attendus cette semaine ne devraient pas être source de volatilité pour les devises ; mais devraient simplement confirmer les tendances qui ont déjà bien été intégrées dans les cours : risque de stagflation pour certains pays comme l’Allemagne et inflation forte persistante pour tous les autres.



Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve Fédérale américaine ne devrait pas apporter d’éléments supplémentaires par rapport aux propos récemment tenus par J. Powell. La trajectoire de la politique monétaire américaine est limpide au moins pour les deux prochains mois.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 23/05 10:00 Allemagne Indice IFO du climat des affaires (Mai) Baisse prévue à 89,1 contre 91,8 précédemment. Moyen 24/05 16:00 Etats-Unis Ventes de logements neufs (Avril) Légère baisse à 755k contre 763k précédemment. Faible 25/05 20:00 Etats-Unis Compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve Fédérale américaine Aucune surprise a priori. La banque centrale va augmenter de nouveau son taux directeur de 50 pb en juin prochain. Moyen 26/05 14:30 Etats-Unis PIB au premier trimestre (nouvelle estimation) -1,3% contre -1,4% en première estimation. Faible

Retrouvez toutes les chroniques de Mondial Change en cliquant ici

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com



