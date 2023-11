Changes : comment évolue la paire Euro - dollar ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Boucle d'Or et les Trois Ours ".



Dans ce récit, une jeune fille appelée Boucle d'Or visite la maison de trois ours pendant leur absence. Elle goûte à leurs bols de porridge et préfère celui de l'ourson, qui n'est ni trop chaud ni trop froid. En économie, le



Actuellement, ce scénario semble prédominer sur les marchés financiers après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. En octobre, l'inflation a diminué à 3,20%, par rapport à son pic de 9,1% en juin 2022. Cela ramène l'économie américaine à sa moyenne d'inflation à long terme de 3,30% de 1914 à 2023.

Cette situation a eu trois effets immédiats sur les marchés financiers :



1. Le dollar américain a considérablement baissé par rapport aux autres devises.



2. Les États-Unis ne semblent pas vouloir augmenter les taux d'intérêt, ce qui pourrait causer des problèmes de crédit et de stabilité financière.



3. Des rumeurs circulent sur une éventuelle baisse des taux pour stimuler la croissance économique modeste, initialement prévue pour juin 2024 mais maintenant anticipée en mai 2024.



En Europe, la



Il est important de noter que des perturbations significatives sont à prévoir sur les marchés des changes et le dollar si les politiques économiques annoncées par l'ancien président Trump, comme l'augmentation de la production de combustibles fossiles et les taxes douanières, se concrétisent. Bien que ces annonces puissent sembler déconcertantes, elles ont le potentiel d'influencer les marchés financiers à l'avenir. Vous connaissez probablement le conte populaire des frères Grimm du 18e siècle, "".Dans ce récit, une jeune fille appelée Boucle d'Or visite la maison de trois ours pendant leur absence. Elle goûte à leurs bols de porridge et préfère celui de l'ourson, qui n'est ni trop chaud ni trop froid. En économie, le scénario "Boucle d'Or" décrit une situation optimale avec une croissance modeste, une inflation faible et sans récession.Actuellement, ce scénario semble prédominer sur les marchés financiers après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. En octobre, l'inflation a diminué à 3,20%, par rapport à son pic de 9,1% en juin 2022. Cela ramène l'économie américaine à sa moyenne d'inflation à long terme de 3,30% de 1914 à 2023.Cette situation a eu trois effets immédiats sur les marchés financiers :1.2. Les États-Unis ne semblent pas vouloir augmenter les taux d'intérêt, ce qui pourrait causer des problèmes de crédit et de stabilité financière.3.pour stimuler la croissance économique modeste, initialement prévue pour juin 2024 mais maintenant anticipée en mai 2024.En Europe, la Banque Centrale Européenne estime que les taux sont actuellement appropriés et ne prévoit pas de baisse dans les deux prochains trimestres. Les autres banques centrales (Canada, Suisse, Angleterre) pourraient commencer à assouplir leur politique monétaire en septembre 2024.Il est important de noter que des perturbations significatives sont à prévoir sur les marchés des changes et le dollar si les politiques économiques annoncées par l'ancien président Trump, comme l'augmentation de la production de combustibles fossiles et les taxes douanières, se concrétisent. Bien que ces annonces puissent sembler déconcertantes, elles ont le potentiel d'influencer les marchés financiers à l'avenir.

Le point technique : où en est la paire Euro - dollar une hausse de l'EUR/USD au-dessus de 1,09 la semaine dernière. Cependant, nous ne croyons pas que cette tendance à la hausse soit durable.



Le dynamisme économique des États-Unis par rapport à la zone euro joue en faveur du dollar, et il est probable que le marché se trompe sur le moment où



Dans ces conditions, il semble peu probable que l'euro maintienne sa position au-dessus de 1,10-1,12 à court terme. En revanche, face au yen japonais, l'euro continue de monter, atteignant maintenant environ 163 - un nouveau record.



Nous devenons de plus en plus sceptiques quant à une intervention des autorités japonaises pour limiter la dépréciation du yen, étant donné qu'elles ne l'ont pas encore fait. Nous conservons donc notre position d'achat sur l'EUR/JPY, bien que des prises de bénéfices puissent survenir à court terme après un gain de plus de 3,7% en un mois. Sur le marché des changes, la baisse anticipée des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed) a conduit à une diminution du dollar américain, entraînantla semaine dernière. Cependant, nous ne croyons pas que cette tendance à la hausse soit durable.Le dynamisme économique des États-Unis par rapport à la zone euro joue en faveur du dollar, et il est probable que le marché se trompe sur le moment où la Fed va réellement baisser les taux.Dans ces conditions, il semble peu probable que l'euro maintienne sa position au-dessus de 1,10-1,12 à court terme. En revanche, face au yen japonais, l'euro continue de monter, atteignant maintenant environ 163 - un nouveau record.Nous devenons de plus en plus sceptiques quant à une intervention des autorités japonaises pour limiter la dépréciation du yen, étant donné qu'elles ne l'ont pas encore fait. Nous conservons donc notre position d'achat sur, bien que des prises de bénéfices puissent survenir à court terme après un gain de plus de 3,7% en un mois.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0740 1,0620 1,0990 1,1050 EUR/GBP 0,8611 0,8530 0,8805 0,8855 EUR/CHF 0,9501 0,9444 0,9712 0,9898 EUR/CAD 1,4677 1,4501 1,4888 1,4912 EUR/JPY 160,48 159,20 164,99 165,89

Les annonces à suivre



1. Le sommet Chine-Union Européenne des 7-8 décembre est principalement un enjeu macroéconomique. Les tensions sont nombreuses entre ces deux zones, en particulier sur des sujets tels que l'intelligence artificielle (considérée comme stratégique par la Commission Européenne), l'Ukraine et le secteur automobile. En septembre dernier, l'Union Européenne a lancé une enquête sur le soutien financier et les subventions accordés par les autorités chinoises aux constructeurs nationaux d'automobiles électriques.



2. Les fuites de capitaux dans les pays émergents constituent un autre point d'attention, car cela peut avoir des répercussions directes sur le marché des changes. Ces dernières semaines, en raison des risques géopolitiques, une importante fuite de capitaux a été observée au niveau des pays émergents. Cela pourrait affecter les devises de cette région, en particulier le real brésilien et le peso mexicain. Les flux de capitaux se dirigent, sans surprise, vers les États-Unis et, dans une moindre mesure, vers le marché boursier japonais.



Cette semaine, bien que calme du côté des statistiques économiques, deux points méritent une attention particulière à court terme :

1. Le sommet Chine-Union Européenne des 7-8 décembre est principalement un enjeu macroéconomique. Les tensions sont nombreuses entre ces deux zones, en particulier sur des sujets tels que l'intelligence artificielle (considérée comme stratégique par la Commission Européenne), l'Ukraine et le secteur automobile. En septembre dernier, l'Union Européenne a lancé une enquête sur le soutien financier et les subventions accordés par les autorités chinoises aux constructeurs nationaux d'automobiles électriques.

2. Les fuites de capitaux dans les pays émergents constituent un autre point d'attention, car cela peut avoir des répercussions directes sur le marché des changes. Ces dernières semaines, en raison des risques géopolitiques, une importante fuite de capitaux a été observée au niveau des pays émergents. Cela pourrait affecter les devises de cette région, en particulier le real brésilien et le peso mexicain. Les flux de capitaux se dirigent, sans surprise, vers les États-Unis et, dans une moindre mesure, vers le marché boursier japonais.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 22/11 14:30 États-Unis Commandes de biens durables (Octobre) Précédent à 0,4% en variation mensuelle. Faible 24/11 08:00 Allemagne PIB au troisième trimestre Précédent à -0,1%. Faible 24/11 10:00 Allemagne Indice IFO du climat des affaires (Novembre) Précédent à 86,9. Faible

