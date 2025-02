Chaumont-sur-Loire : en 2025, le Festival international des jardins mise sur les contes de fées

En parallèle à ces rendez-vous dédiés à l'art du jardin, se tiendra une nouvelle foisavec des expositions d'artistes contemporains comme Fabienne Verdier et ses créations inspirées de l'art pictural chinois (récemment présentées à la galerie Lelong à Paris), Claire Trotignon et ses collages, Yann Lacroix et ses paysages parfois peuplés de figures fantomatiques ou encore Miguel Chevalier, un des pionniers de l’art virtuel et du numérique.Cette diversification, bienvenue, dans le domaine de l'art contemporain, a contribué, au côté du Festival des jardins, à faire de. En effet, la "saison d'art" fait accourir un public différent.Cette diversification de l'offre culturelle du Domaine, menée sous la houlette de Chantal Colleu-Dumond, depuis 2008, s'avère une intuition gagnante.En effet, en 2024, l'abondance des pluies a découragé une partie du public des amateurs de jardins. De ce fait,Par chance, le Conseil régional du Centre-Val de Loire qui finance pour partie le Domaine (il s'autofinance cependant à 75%) a maintenu son soutien et même compensé le manque à gagner. C'est un atout certain à l'heure où le Conseil régional des Pays de Loire voisins sabrait, lui, dans les aides au secteur culturel.Cette baisse ponctuelle de la fréquentation n'en est pas moins une invite à la vigilance tant le contexte général reste incertain.