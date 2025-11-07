TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Cheikha Al Nowais devient la première femme à diriger ONU Tourisme

Sa nomination, confirmée à Riyad, marque un tournant historique pour l’organisation


Cheikha Al Nowais a été confirmée par l’Assemblée générale de l’ONU Tourisme comme nouvelle Secrétaire générale de l’organisation. Elle prendra ses fonctions début 2026, devenant ainsi la première femme à diriger l’agence onusienne en cinquante ans d’existence. Issue du secteur privé, elle occupait jusqu’ici la vice-présidence du groupe Rotana Hotels et préside le groupe de travail sur le tourisme de la chambre de commerce d’Abou Dhabi.


Rédigé par le Mercredi 12 Novembre 2025

Réunis à Riyad, les 160 États membres d’ONU Tourisme ont entériné la nomination de Cheikha Al Nowais au poste de Secrétaire générale pour la période 2026-2029. Cette décision, validée à l’unanimité, marque une première dans l’histoire de l’organisation, qui n’avait jamais été dirigée par une femme depuis sa création.

Dans son discours devant l’Assemblée générale, Mme Al Nowais a salué une « victoire pour nous tous », soulignant que ce moment « reflète notre vision commune d’un secteur du tourisme plus fort, davantage connecté et plus solidaire ».

Elle a défini cinq priorités pour son mandat : le tourisme responsable, le renforcement des capacités, la technologie au service du bien commun, le financement innovant et la gouvernance intelligente. Selon elle, ces leviers doivent permettre de rendre le secteur « plus inclusif, plus résilient et plus humain ».

L’Assemblée générale d’ONU Tourisme fixe les orientations du secteur

La 26ᵉ assemblée générale de l’organisation, ouverte après la 124ᵉ session du Conseil exécutif et caractérisée par la nomination de Cheikha Al Nowais, a confirmé la feuille de route du Programme de travail commun.

Celui-ci s’articule autour de trois axes : la stimulation des investissements, la promotion de l’innovation et l’élargissement des opportunités de formation et d’emploi dans le tourisme.

Tout au long de la session, les délégués participeront à quatre séances plénières et à des réunions des sept comités spécialisés.

