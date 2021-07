Clermont-Ferrand : le 21e Rendez-vous du Carnet de Voyage se tiendra du 19 au 21 novembre 2021

– Un espace écrivains permet de rencontrer les auteurs de littérature de voyage.

– Les rencontres et tables rondes Il Faut Aller Voir qui permettent de croiser des regards sur des thématiques variées toujours liées au voyage.

– Des projections de films qui se déroulent en présence des réalisateurs afin d’ouvrir le dialogue à la fin de chaque séance.

– Des ateliers animés par des carnettistes qui font participer le public à la création de carnet et sensibilisent les visiteurs à cette pratique (ateliers grand public et enfants).

– Un programme jeunesse le vendredi à destination du public scolaire et étudiant.

– Des prix qui récompensent les carnets les plus remarquables.

– Un espace livre qui réunit libraires et éditeurs. L’espace boutique permet la vente des ouvrages autoédités et des produits dérivés.

– Le Marché du carnet de voyage : le samedi, un espace de rencontres est dédié aux échanges entre les artistes et les éditeurs (accessible uniquement sur inscription).

– La Route des carnets qui présente tout au long de l’année des expositions dans plusieurs lieux afin de sensibiliser le public au carnet de voyage.