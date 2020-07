Clermont-Ferrand : le 21e rendez-vous du carnet de voyage reporté à 2021

Jusqu’au bout les organisateurs ont pensé maintenir le " Rendez-vous du Carnet de Voyage 2020 " prévu du 13 au 15 novembre 2020. Mais, les incertitudes qui pèsent sur la situation sanitaire en fin d’année ont rendu difficiles, voire impossible, les conditions de maintien de l’événement.



« C’est à contrecœur que nous sommes contraints de reporter le 21e Rendez-vous du Carnet de Voyage à novembre 2021. Par mesure de soutien envers les artistes et acteurs de la chaîne du livre et afin de maintenir le lien avec notre public et nos partenaires, notre équipe travaille actuellement sur une programmation annuelle » a déclaré Pierrette Viel, nouvelle présidente de l’IFAV (Il faut aller voir), organisatrice de l’événement.



L’IFAV propose chaque année en novembre le Rendez-vous du Carnet de Voyage à Clermont-Ferrand, carrefour de rencontres entre artistes voyageurs et grand public.



L’association regroupe des personnes attachées à découvrir d’autres cultures et d’autres horizons à travers les voyages tout en s’éloignant du tourisme traditionnel au profit d’une approche centrée sur la découverte et le respect des différences.