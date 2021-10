Club Med : les réservations long-courriers en forte hausse pour l’hiver

« Les clients, comme nous-mêmes, sont en attente de plus de précisions de la part du gouvernement quant aux conditions de réouvertures des stations françaises.



Mais pour l’instant nous n’avons aucune inquiétude sur la suite. Nos protocoles sont prêts, et les réservations de dernière minute sont devenues la norme »

Côté sports d’hiver, les réservations sont pour l’instant plus mitigées, pour ne pas dire en retard., explique la directrice commerciale du Club Med.L’évènement de la saison d’hiver pour le spécialiste du club sera sans doute l’ouverture du nouveau club de La Rosière (Savoie) , à 1900m d’altitude sur le domaine skiable franco-italien San Bernardo. A noter aussi les rénovations des clubs de Peisey-Vallandry (Savoie) et de Pragelato-Sestrières (Italie).Côté long-courrier, notons les premières ouvertures hivernales des villages de Charlevoix (Québec) et des Seychelles, ainsi que la rénovation des clubs d’Albion (Maurice) et de Marrakech.A noter que la possibilité de modifications de réservations sans frais en cas d’imprévus liés au Covid-19 reste maintenue.