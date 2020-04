Club Med : "On a besoin d’être visionnaire quand on manque de visibilité !"

Donner envie et se donner toutes les bonnes raisons d’un expérience réussie en couple, entre amis, en famille.



L’heure n’est pas à faire de l’argent mais de démontrer que la France dans toutes ses composantes a les moyens de rebondir, de démontrer sa créativité, sa bienveillance et sa capacité à innover.



Répondre favorablement à cette main tendue c’est, à mon avis, faire preuve d'esprit d’ouverture, de solidarité et d'un pragmatisme inattendu. Alors surprenez-nous !



La période est au décloisonnement et ouvre une nouvelle ère où les habitudes, les routines, les vérités intangibles, les certitudes vont voler en éclat. Il va falloir tout reconstruire et réellement se réinventer.



Au CEDIV nous partageons les mêmes valeurs que celles énoncées par le Directeur Général ce qui facilite la prise en compte des besoins des deux côtés.



Nous pouvons envisager de mettre nos points de vente, de façon temporaire, de façon «dérogatoire» au service du Club et de nos concitoyens.



Le futur est loin… Bâtissons déjà un présent porteur d’espérances ! Rendez-vous à l’automne pour faire le bilan de nos actions en commun.



Dialoguons, challengeons-nous, retrouvons-nous après toutes ces années de collaboration parfois tumultueuses mais toujours respectueuses autour d’un vrai projet franco-français d’indépendants.



Mon expérience de la vie m’a enseigné qu’il est difficile de résister longtemps aux souvenirs des jours heureux et au bonheur quand on y a goûté. Et sur ces points-là, ils savent faire et bien faire..."