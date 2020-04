Xavier Mufraggi (Club Med) : "Cet été la montagne constituera une destination très attractive..."

TourMaG.com - D’après vous, y aura-t-il un avant et un après coronavirus ?



Xavier Mufraggi : C’est certain. Penser un redémarrage à l’identique serait l’erreur à ne pas commettre.



La production touristique doit prendre en compte les mutations de la demande, elle doit aussi prendre en considération les populations visitées.



Je pense qu’il faut redonner au voyage son sens premier, celui de la découverte. La découverte de notre environnement naturel, des autres, des cultures locales, des traditions, de soi.



TourMaG.com - Avez-vous un message spécifique à faire passer aux agences de voyages qui sont vos partenaires ?



Xavier Mufraggi : Tous nos conseillers en agences se sont mobilisés dès le début de la crise et ont fait un travail absolument incroyable.



Nos équipes n’ont pas ménagé leurs efforts pour assurer le rapatriement de plus de 3 000 clients (nous avons affrété spécifiquement 8 avions) et accompagner du mieux possible l’ensemble de nos clients ayant vu leur séjour annulé.



Je tiens sincèrement à les féliciter et à les remercier.



TourMaG.com - Enfin le Club Med est-il armé pour traverser cette crise ?



Xavier Mufraggi : Le Club Med est entré fort dans la crise, avec des indicateurs démontrant que la stratégie fonctionne et que son business model est performant.



Nous avons publié de bons résultats 2019, avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 5% en un an et notre rentabilité de 10%. Notre situation financière est saine, notre stratégie est la bonne, notre actionnaire Fosun nous soutient.



Et nous avons une géographie qui doit nous permettre - et c'est ce que nous observons en Chine - de bénéficier de la reprise qui sera progressive. Mais qui viendra.