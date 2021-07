Cluster Montagne : Patrick Grand'Eury réélu à la présidence pour 3 ans Le développement durable, un thème primordial

L'impact de la crise sanitaire a été considérable pour les entreprises de la filière montagne et a contribué à accélérer les tendances (transition énergétique, évolution des mentalités, quatre saisons). Pour le Cluster Montagne, l'enjeu est aujourd'hui d'accompagner la transformation de cette montagne touristique et économique, à travers la prospective, l'innovation et l'action collective. Pour mener cette mission, Patrick Grand'Eury a été renouvelé à la présidence du Cluster Montagne le 2 juillet 2021, et pour les trois années à venir, à l'issue de l'assemblée générale.

L'Assemblée Générale du Cluster Montagne s'est tenue le 2 juillet 2021.



Les votes des membres, qui ont été enregistrés cette année par correspondance, ont désigné les 28 membres du Conseil d'Administration (voir encadré) pour les trois années à venir.



Ces derniers ont renouvelé Patrick Grand'Eury par ailleurs directeur de Lumiplan Montagne, au poste de président exécutif du Cluster Montagne.



" Les priorités de cette nouvelle mandature doivent nous permettre de poursuivre la mise en réseau des entreprises de la filière de l'aménagement de la montagne touristique, notamment avec les donneurs d'ordre et les territoires ; mettre en avant les innovations de nos membres ; favoriser l'information et la prospective de nos métiers et de notre environnement , a déclaré Patrick Grand'Eury.



Le développement durable, enfin, est un thème primordial : nous sommes engagés à travers un manifeste et aujourd'hui toutes nos actions doivent prendre en compte cette dimension.



Même si l'on parle de transition, le ski reste le moteur de l'économie des territoires et nous avons besoin de cette économie pour financer le futur et aller vers des modèles alternatifs.



Il faut donc travailler ensemble, avec les territoires, pour avancer dans cette démarche ".

Le Cluster Montagne annonce une année 2017 positive pour la montagne française Parmi les grands projets à venir pour le Cluster Montagne figurent :



- la poursuite du travail collaboratif engagé avec les territoires (Cluster Montagne Labs) sur les enjeux d'innovation pour mettre en lien décideurs et entreprises,



- la concrétisation du Manifeste Développement Durable, pour définir et fonder une politique de développement durable autour d'engagements concrets, pour le cluster et pour ses membres. A noter que pour appuyer cette démarche, une nouvelle Vice-Présidence au développement durable a été créée pour cette nouvelle mandature,



- la création d'un centre de ressources (Cluster Montagne Data), outil permettant de donner accès à une information qualifiée, à la fois pour les membres, les partenaires, les médias, etc.



- la continuation du dialogue avec le gouvernement sur les dispositifs du plan d'urgence et du plan de relance Avenir Montagnes,



- la publication du troisième Cahier de Tendances Montagne[s],



- le lancement du module digital Cluster Montagne Academy.

1ère édition du Mountain Bike Lab, dédiée aux pros du tourisme, de la filière montagne L'Assemblée Générale a également été l'occasion de signer la convention de partenariat qui lie le Cluster Montagne à Alpexpo, dans le cadre du prochain rendez-vous de Mountain Planet (du 26 au 28 avril 2022 à Grenoble).



A également été évoquée la 1ère édition du Mountain Bike Lab les 10 et 11 septembre 2021 aux Saisies, rencontre dédiée aux professionnels du tourisme, de la filière montagne, ainsi qu'aux donneurs d'ordre. Le Cluster Montagne, partenaire de cet évènement, accueillera des décideurs internationaux à cette occasion.



Mais aussi l'International Cluster Montagne Days (en digital) les 7 et 8 octobre 2021 et l'édition 2021 de l'appel à projets Cluster Montagne Labs : les candidatures sont ouvertes jusqu'au 2 octobre.

Le conseil d'administration du Cluster Montagne Collège Entreprises



- AMMA ARCHITECTE - MIET Mathieu

- ATEMIA - CAVIGLIA Jérôme (VP Développement Durable - Trésorier)

- BLUECIME - AUBOUY Fabrice (VP Communication Promotion Évènements)

- CDA MANAGEMENT - FARINI Jean-Marc

- DAMOÉ - BOURGOIS-BOUVIER Anne-Claire

- JB CONCEPT - BROUCHOUD Alexandre (VP Prospective et Innovation - Secrétaire)

- JOLY ET PHILIPPE - DALLIET François (VP Entrepreneuriat, Emploi et Formation)

- LUMIPLAN MONTAGNE - GRAND'EURY Patrick (Président exécutif)

- MND - FRANCOU Martin (VP Business Development)

- POMA - SOUCHAL Jean (VP Stratégie et Réseaux)

- SUN CONSEIL - BOULEAU Isabelle (VP Adhérents et Partenaires)

- TEAMAXESS FRANCE - ZINNIGER Maurice



Collège Institutions



- ANMSM - ROUGEAUX Jean-Pierre

- DOMAINES SKIABLES DE FRANCE - REYNAUD Laurent

- FÉDÉRATION FRANCAISE DE SKI - VION Michel

- FRANCE MONTAGNES - SILVA Jean-Marc

- SNMSF - BRÈCHE Éric



Collège Enseignement Formation Recherche



- ENSAM - CORNIER Alain

- INRAE - GEORGE Emmanuelle

- LABEX ITTEM - KREZIAK Dominique

- UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES - DIDRY Nico

- UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC - FORESTIER Nicolas



Le Conseil d'Administration est complété par les membres fondateurs, les membres invités permanents et les personnalités qualifiées.

