Collection circuits 2022 : Visiteurs lance la Polynésie française

" Nous constatons, au travers des dernières prises de commandes, que nos clients sont prêts à dépenser un peu plus, pour avoir une meilleure qualité, et plus de confort. Un groupe de taille réduite, cela répond aux attentes du moment, et c’est plus confortable pour nos clients mais aussi le tour leader " explique Armelle Le Scaon, directrice de production.



L’une des grandes nouveautés, c’est aussi l’arrivée de la Polynésie Française en formule packagée, avec de nombreuses options.



À partir d’un combiné Tahiti - Moorea en 7 nuits, il est possible de combiner jusqu’à 5 îles, et de sélectionner plusieurs catégories d’hôtels, du 3 aux 5 étoiles.



"Cela faisait longtemps que nous souhaitions programmer Tahiti et ses Iles, destination qui rentre clairement dans l’ADN de VISITEURS. Cette formule packagée avec des stocks terrestres et aériens nous permet de proposer une offre complète, clé en main pour les agences" précise Armelle Le Scaon.