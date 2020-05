Colonies de vacances : les opérateurs dans l'attente du protocole sanitaire

Si les opérateurs de séjours jeunes et de colonies de vacances ont accueilli comme une bonne nouvelle l'ouverture des colonies de vacances à partir du 22 juin 2020 annoncée par Edouard Philippe, restent plusieurs interrogations en suspend.



"Nous sommes satisfaits mais nous attendons de prendre connaissance des protocoles sanitaires. Les opérateurs restent sur le qui-vive et dans l'attente" explique Sabine Bonnaud, Déléguée Générale de l'UNOSEL.



La limitation du nombre de pax, le port du masque, la distanciation sociale pourraient en effet changer la donne



"Ils ont perdu énormément d'inscriptions notamment venant des collectivités et on voit mal comme elles vont se réengager. A moins qu'il y ait des inscriptions en masse d'individuels, les voyagistes vont rencontrer de gros problèmes de rentabilité". ajoute Sabine Bonnaud.