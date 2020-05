ColorGroüp Experience Vous faire vivre chaque instant de manière exceptionnelle, tel est notre but.

ColorGroüp Experience est un opérateur touristique et de transport de référence sur Marseille et la Région Sud. Nous vous proposons d’embarquer à bord de l’un de nos véhicules pour faire voyager et vivre une expérience inoubliable.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses spiritueux et ses espaces naturels préservés.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Jeudi 28 Mai 2020

Dénomination :

COLORGROÜP EXPERIENCE



Date de création :

2003



Garantie :

NC



Immatriculation :

44904794300047



faire partager avec le plus grand nombre les trésors de chaque ville au travers de ses différentes activités et services.



Découvrez Marseille en bus à impériale et en minibus décapotables avec Colorbüs. Avec deux circuits couvrant les principaux sites de la ville, vous pourrez monter et descendre à tout moment au cours de votre balade. Grâce à l’audio-guide disponibles en 8 langues (Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Russe, Chinois, Japonais, Français), vous ne manquerez rien des trésors de la ville. Venez, découvrez, profitez en vous laissant transporter…

www.colorbus.fr



Vivez de purs moments de plaisir et profitez de balades inoubliables à gyropode Segway® avec Mobilboard. 6 circuits vous sont proposés sur Marseille : découvrez le Quartier du Panier, admirez le Palais Longchamps, dominez le Vieux-Port depuis le Palais du Pharo, plongez dans le cœur du Vallon des Auffes, surplombez la ville du haut de Notre Dame de la Garde, explorez le côté sud de la ville en allant voir le Stade Orange Vélodrome.

Entrevoyez les villes, villages et paysages incontournables pour un transfert, une excursion en van, berline, minibus et autocars. C’est cette région dont nous sommes originaires et fiers, que nous voulons vous faire partager. Plongez dans ses endroits les plus intimes, dans la richesse de ses villes et paysages uniques. Mise à disposition de nos véhicules haut de gamme et de nos chauffeurs passionnés.



L’ensemble des activités et services que nous proposons peuvent être mise à disposition pour l’organisation de tout évènement privé ou professionnel.







DU RÊVE À LA RÉALITÉ :

Nous prenons soin de vous écouter et de vous proposer une large gamme d’activités correspondants à vos souhaits.



UN SERVICE DE QUALITÉ :

Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer des activités de qualité.



UN TRAVAIL PROFESSIONNEL :

Notre équipe de professionnels qualifiés est présente pour vous accompagner et vous accueillir tout au long de votre venue.



UNE PRESTATION SUR MESURE :

Nous réalisons des prestations sur mesure pour être en adéquation avec vos attentes et vous permettre de maîtriser vos coûts.



HOP-ON HOP-OFF MARSEILLE

” EMBARQUEZ A LA DECOUVERTE DE MARSEILLE ! “



Au départ du Vieux-Port, depuis nos 5 bus à impériale et nos 3 minibus décapotables, admirez des points de vue uniques, sur la baie de Marseille et ses monuments historiques. Nos hôtes, hôtesses, conducteurs et conductrices vous accompagneront pour vous faire apprécier votre séjour à Marseille. Un panorama extraordinaire à ciel ouvert à 360° pour entrevoir les lieux incontournables de Marseille et ses richesses insoupçonnées.

GYROPODE SEGWAY MARSEILLE

” INSOLITE POUR UN PUR MOMENT DE PLASIR ET D’ÉVASION ! “

Une activité de loisirs ou un circuit touristique, nos formules sont à chaque fois l’occasion idéale pour découvrir, partager, vibrer. Créons vos plus beaux souvenirs… Notre équipe vous accompagne pour vous faire profiter du plaisir de la conduite du gyropode et de la découverte des trésors cachés de notre belle ville.

• VISITEZ LES ALPILLES

” SAINT-REMY DE PROVENCE ET LES BAUX DE PROVENCE ! “

Une journée qui met l’accent sur le patrimoine historique, l’art impressionniste et contemporain et les sublimes paysages de plaines et collines. Votre chauffeur vous emmènera à la découverte du marché de Saint-Rémy-de-Provence et vous pourrez flâner dans les ruelles. Continuez votre chemin jusqu’aux Baux de Provence et appréciez la vue magnifique sur les Alpilles.



Horaires : 10h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au dimanche

Langues parlées : Français – Anglais – Italien – Espagnol – Russe – Allemand



Vos contacts :

Julien GUEDJ

Président

julien@colorgroup.fr

Mobile : +33 (0)6 29 43 29 78



Aurore GRANIER

Directrice commerciale

aurore@colorgroup.fr

Mobile : +33 (0)7 60 88 70 81



Adresse postale : 86 Quai du Port - 13002 Marseille



Site web : www.colorgroup.fr



