Active Road est un réceptif basé sur Marseille dédié à un tourisme actif et responsable en Provence. Une équipe expérimentée est à votre service pour organiser des activités loisirs et séjours authentiques.



Dénomination :

SARL All Road



Date de création :

Février 2014



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM013140011





Active Road a pour objectif de promouvoir le patrimoine naturel et culturel de la belle région de Provence grâce à une sélection des meilleurs professionnels locaux.



Enfants de la région, professionnels et passionnés, nous mettons tout notre savoir-faire au service de ceux avec qui nous échangeons pour offrir des services de qualité autour des sites naturels de Marseille, Cassis, Aix-en-Provence, et Les Gorges du Verdon.



Nous proposons ainsi des activités douces ou sportives, accessibles au public entreprise ou vacanciers, pour découvrir de manière ludique le patrimoine de notre territoire. Sur des circuits sélectionnés et aménagés par nos soins, nous souhaitons vous partager notre passion pour la nature, la découverte et les rencontres.







ACTIVE ROAD est fier de son équipe de passionné du plein air et du sport. Nous apportons notre expertise et notre savoir-faire dans chacune de nos prestations. Vos interlocuteurs sont ainsi acteurs sur le terrain et producteurs de vos projets.



Notre réseau de professionnels locaux est le fruit de plusieurs années de rencontres, d’échange et de partage des mêmes valeurs : authenticité, convivialité, originalité..



Hébergement, transport, restauration, encadrement … nous agençons vos séjours avec la meilleure cohérence possible et nous sommes fiers de pouvoir compter sur un grand nombre de partenaire.





Séjour 3 jours & 2 nuits - Nature et oenologie - Domaine de Bandol



Venez vous détendre lors d’un séjour paisible dans une villa provençale. Une chambre d’hôte située au coeur des vignes d'un domaine de Bandol vous accueil chaleureusement et vous permettra de rayonner dans les environs pour en apprécier ses trésors. Partager avec vous le patrimoine naturel de notre région est au coeur de ce séjour d'exception.



À partir de 450€

Pour 2 personnes ou plus



→ En savoir plus



Séjour 3 jours & 2 nuits – Aventure et découverte – Gorges du Verdon

Un séjour dans un gîte aux airs de la petite maison dans la prairie, perché sur les hauteurs du lac de St croix, entre le village médiéval de Moustiers Sainte-Marie et d'Aiguines. Situé entre la rive gauche et la rive droite des gorges du Verdon, il vous permettra d'accéder facilement à la baignade, à la découverte des gorges en pédalo ainsi qu’à de multiples activités.



À partir de 385€

Pour 2 personnes ou plus



→ En savoir plus



Séjour 3 jours & 2 nuits - Entre ville et calanques

Un séjour unique de 3 jours tout inclus à la découverte des richesses de la ville de Marseille et ses calanques.

Votre hôtel, localisé sur le Vieux Port, se trouve à proximité de nombreux bars, restaurants et sites incontournables de la ville et un bon point de départ vers les activités proposées. Une visite interactive et ludique dès votre arrivée vous donnera un bel aperçu de la cité phocéenne avant de partir à la découverte des calanques et de ses îles...



À partir de 393€

Pour 2 personnes ou plus



→ En savoir plus



Horaires : 10h à 17h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Alice LÉVÊQUE

Gérante

alice@active-road.com

Tel : +33 (0)4 88 44 48 57



Sébastien BATEL

Directeur technique

sebastien@active-road.com

Tel : +33 (0)4 88 44 48 57



Adresse postale : 30 cours honoré d’estienne d’orves - 13001 Marseille



Site web : https://active-road.com



