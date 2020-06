Activ'séjours Séjours sur mesure, sport et pleine nature dans les Hautes Alpes, le Var, le Vaucluse, l'Ardèche

Activ'séjours est une agence réceptive spécialisée dans l'organisation de séjours totalement sur mesure, clé en main, avec activités de pleine nature. Quelque soit votre profil (famille, amis, club, entreprise, comité d'entreprise) nous concevons des séjours adaptés. Hébergement, activités très variées, en toutes saisons : randonnée, vélo, rafting, canyoning, ski, raquettes, … Nous proposons de belles expériences qui peuvent aussi intégrer des séances de bien être, des visites touristiques, la découverte de produits régionaux.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses spiritueux et ses espaces naturels préservés.



J'ai toujours été passionné par les activités sportives et de pleine nature.



Je sélectionne, avec soin, après les avoir visités, des hébergements de qualité (gîtes, hôtels, villages de vacances, …). Je rencontre chacun des prestataires pour retenir les plus sérieux. Je cherche constamment de nouvelles activités originales aussi bien dans les domaines sportif, de plein air, du bien être ou encore culturel. Mon but est de vous proposer des séjours les mieux adaptés à votre profil dans les meilleures conditions.

Parce que je pense que de plus en plus de monde ne souhaite plus rentrer dans des contraintes de produits formatés (dates, durée, lieu, programme) , mon leitmotiv est de construire avec chacun son propre séjour totalement sur mesure.

J'ai choisi de travailler sur les Hautes Alpes, le Var, le Vaucluse et l’Ardèche pour leurs climats, la variété des activités possibles tout au long de l'année, leurs paysages magnifiques qui allient moyenne et haute montagne.



Vous êtes un groupe d’amis, les membres d’une famille et vous avez envie de vous réunir pendant quelques jours, une semaine ou plus autour d’activités de pleine nature.



Vous faites partie d’un club ou d’une association et vous aimeriez organiser un stage d’entraînement.



Vous envisagez une session de Team Building au sein de votre entreprise ou une séjour pour votre CE ou CSE.



Dans ces différents cas de figure, le plus difficile n’est pas de trouver des participants intéressés mais quelqu’un pour se charger de toute l’organisation. Pour passer de l’envie à la réalisation, répondre à vos besoins et vous donner des idées auxquelles vous n’auriez pas pensé, faites appel à Activ’Séjours.



Le séjour peut être organisé autour d’un sport ou être multi activités, en toutes saisons.



Nous construisons ensemble le contenu et le déroulé du séjour en fonction des souhaits et profils des groupes.



Les logements, pour quelques personnes ou plusieurs dizaines, avec ou sans restauration, sont tous sélectionnés pour leur confort et leur situation géographique. Les prestataires d'activités sont sélectionnés, après rencontre, pour leur sérieux et leur qualité.



Midweek ou semaine multi activités dans les Hautes Alpes



Pour quelques jours ou pour une semaine, venez profitez des paysages de montagne et du soleil des Hautes Alpes pour vivre des sensations et partager de bons moments avec des amis, des membres de votre famille ou des collègues.

Pour quelques personnes ou plusieurs dizaines, un large choix d'activités : randonnée, vélo, rafting, canyoning, escalade, dégustations, …



→ En savoir plus



Week-end montagne hiver



La montagne de façon différente avec activités pour tous les profils et tous les âges : randonnée raquettes, biathlon, VTT à assistance électrique sur neige, skating, construction d'igloo, ski de randonnée...

Un maximum de souvenirs nature sur 2 ou 3 jours pour 6 à 60 personnes.



Stage trail sur le Ventoux



Accompagnés par un guide local, ultra trailer, vous découvrirez de magnifiques circuits. Les sorties sont adaptées au niveau du groupe. D’autres activités de bien être et culturelles sont également proposées pour profiter pleinement de votre séjour entre amis.

De 8 à 30 personnes. Hébergement en gîte, en village vacances ou en hôtel



Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Yves BAESEN

ybaesen@activsejours.com

Mobile : +33 (0)6 18 96 61 67



Adresse postale : 110 chemin des Sagnes - 05230 La Batie Neuve



Site web : www.activsejours.com



