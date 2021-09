Comment se sont adaptés les assisteurs rapatrieurs face à la crise sanitaire ?

L’interview exclusive de Nathalie CELTON – Directrice commerciale Voyages & Loisirs chez Mutuaide

Lundi 20 Septembre 2021

Que pouvez-vous nous dire de l’offre voyage globale de Mutuaide ? Les tendances du voyage des cinq dernières années on tournait autour de la digitalisation, de l’écologie et de bien d’autres périmètres et tout cela a été stoppé net avec la crise sanitaire du Coronavirus, nous n’avions pas d’autres choix chez Mutuaide que d’être au côté de nos clients voyagistes ainsi que de leurs clients finaux.



L’aspect indispensable de l’assurance voyage est à nouveau ressorti car il fallait des garanties pour un bon déroulement du séjour.



La tendance actuelle du taux de transformation de ventes d’assurances sur ventes voyage, explose. Nous avions des taux aux alentours de 20 à 30%. Ils sont aujourd’hui autour de 70, 80 voire 90%.



Tout cela a été possible grâce à la mise en place d’une offre spécifique autour de la CoViD-19.



Comment Mutuaide a aligné ses offres d’Assurance/Assistance à la crise sanitaire ? En assurance tout d’abord, il est vrai que les épidémies et les pandémies sont des exclusions générales des contrats d’assurance mais chez Mutuaide nous avons décidé de considérer que la CoViD 19 était une maladie, et nous la traitons comme une maladie.



Donc une personne contracte la CoVID-19 avant son départ, elle annule, elle peut être remboursée, elle est cas contact avant son départ, elle annule, elle peut être remboursée. Elle est refoulée à l’aéroport car elle a plus de 27,9° de température, elle annule, elle pourra être remboursée. Une contre-indication de vaccination avant le départ, peut également être un cas d’annulation.



Et le client sera remboursé.



Pour ce qui est de l’assistance, nous sommes partis de tous les dossiers d’assistance que nous avions eu lors de la 1ère crise en mars et avril 2020.



L’histoire de nos clients nous l’avons analysée, nous avons regardé ce qu’il leur était arrivé, et donc cela a donné la prise en charge d’une quatorzaine, la prise en charge de soutien psychologique parce que parfois les situations étaient vraiment très graves, la prise en charge d’un peu de vêtements complémentaires car certaines personnes se sont retrouvées sans leur valise, en quatorzaine, et également les fameuses SIM locales qui permettent d’être plus en contact avec leur famille.



En fait, cette offre correspond à une offre globale nécessaire aujourd’hui pour avoir un voyage beaucoup plus rassurant.

