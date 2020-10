Confinement : quelles sont les attestions à fournir en cas de déplacement ?

Ce vendredi 30 octobre 2020, la France est de nouveau à l'arrêt. Le confinement nappera notre quotidien pendant au moins un mois.



Pour se déplacer, et comme lors du dernier confinement, il y a seulement 7 mois, il sera obligatoire de se munir d'une attestation, justifiant la raison de son déplacement.



Sauf que contrairement à la dernière fois, il n'y a pas 5 motifs pour justifier son déplacement, mais 9. Jean Castex, le Premier ministre, a précisé différents cas, lors de son allocution du jeudi 29 octobre 2020.



" Comme pendant le confinement du printemps, vous pourrez ainsi sortir pour faire des courses, vous rendre sur votre lieu de travail et en revenir si vous n'êtes pas en capacité de faire du télétravail, sortir pour des motifs impérieux familiaux, notamment pour l'aide aux personnes dépendantes, pour une mission d'intérêt général sur demande d'une autorité administrative, pour une activité physique avec une durée maximale d'une heure et qui ne pourront pas se faire au-delà d'un rayon d'un kilomètre."



"Seules les activités individuelles et de plein air seront possibles. Les sports collectifs de plein air seront interdits. En revanche, contrairement au printemps, les parcs, forêts seront ouverts. D'autres motifs seront présents, comme pour se rendre à l'école pour chercher ou emmener votre enfant ou encore se rendre à un guichet de service public."



ATTENTION DE BIEN LIRE L'INTITULE DE L'ATTESTATION !