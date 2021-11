Congrès Selectour en Tunisie : Hollande, Galthié, Aulas... demandez le programme

A partir de 6 h 00 Petit déjeuner Buffet (Restaurant principal – El Munda)

7 h 00 Réveil musculaire avec le coach Hadel Hattab & Réveil détente ZEN : cours de Yoga & Pilates avec la coach Marwa Chourou Offerts par SANTA MONICA Travel & Tourisme



8 h 30 – 12 h 30 SEANCE PLENIERE (Tente Caidale sur la Plage)

❖ Ouverture officielle du 11ème Congrès par les Présidents, Laurent ABITBOL et Valéry MUGGEO



❖ Allocution de bienvenue du Ministre du Tourisme Tunisien : Mohamed Moez BELHASSINE



❖ André Parant, Ambassadeur de France en Tunisie



❖ « 50 ans, un nouveau départ ! », Jean Noel LEFEUVRE, Directeur Général Selectour



10 h 00 – 10 h 30 Pause offerte par BEDSONLINE (Jardins de la Coupole)



❖ Khaled CHELLY, Président Directeur Général de TUNISAIR



❖ Table ronde sur le RSE animée par François-Xavier IZENIC avec : Jean-Pierre NADIR, Fondateur de Fairmoove.fr, Jean François RIAL, Président Directeur Général du Groupe VOYAGEURS DU MONDE.



❖ La parole à nos adhérents sur le RSE Voyage d’Affaires : Laurence FLATT et Karine KRAJDA de Selectour Bleu Voyage



❖ Henry BRIANCE, Directeur Général de CERTARES MONDE



❖ La parole à nos partenaires Sponsors ! Interview par François-Xavier IZENIC : BEDSONLINE



❖ Bruno WILEY, Vice-Président de la SAUDI TOURISM AUTHORITY



12 h 45 – 14 h 15 Déjeuner buffet (Restaurant principal – El Munda) offert par SAUDI TOURISM AUTHORITY



14 h 30 – 18 h 00 SEANCE PLENIERE (Tente Caidale sur la Plage)



❖ Henri de PEYRELONGUE, Directeur Général Adjoint, Commercial Ventes AIR FRANCE -KLM



❖ Fabien GALTHIE, Entraîneur & sélectionneur de l’Equipe de France de Rugby



❖ TABLE RONDE GIE ASHA avec : Jean-Marie SEVENO, Président du GIE ASHA, Christophe JACQUET, Directeur Général d’HAVAS VOYAGES, Jean-Noël LEFEUVRE, Directeur Général Selectour, Moncef KHANFIR, Wondermiles, Thadee NAWROCKI, General Manager Sales France Lufthansa Group



16 h 15 – 16 h 45 Pause offerte par BEDSONLINE (Jardins de la Coupole)



❖ La parole à nos partenaires Sponsors ! Interview par François-Xavier IZENIC : TELDAR



❖ TABLE RONDE des Compagnies Aériennes Françaises « challenger » avec :

▪ Pascal de IZAGUIRRE (Président de CORSAIR),

▪ Michel MONVOISIN (Président Directeur Général d’AIR TAHITI NUI),

▪ Marc ROCHER (Président d’AIR CARAIBES/FRENCH BEE),

▪ Christian VERNET (Président Directeur Général de La COMPAGNIE),



❖ Jean Michel AULAS, Président de l’Olympique Lyonnais et Président de CEGID



❖ La parole à nos partenaires Sponsors ! Interview par François-Xavier IZENIC : EUROPCAR



20 h 00 Apéritif au Bar « Le Gourmet » (Niveau 1) suivi d’un Diner buffet (Restaurant principal – El Munda), offerts par AVIS & ASSUREVER

22 h 00 Concert de Symon MILSHTEIN : Best Of du meilleur de la Variété Française, Offert par AVIS & ASSUREVER (Tente Caidale sur la Plage)