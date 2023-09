Convention AirPlus : "le travail n’est plus une finalité mais un moyen au service de sa vie" Une intervention de la philosophe Julia de Funès

C’est au sein de l’hôtel particulier Potocki que s’est déroulé, jeudi 30 août 2024, la dernière convention d’AirPlus où l’on s’est demandée si « l’entreprise » avait « besoin de sens pour être performante ».

Mais pourquoi, diable, Thibault Bouëssel du Bourg, tout juste diplômé d’une école de commerce, a quitté très rapidement les bureaux de la Défense où il entamait une carrière de cadre supérieur pour rejoindre une organisation internationale travaillant dans l’aide aux pays en développement ?



Présent lors de la convention d’ En quête de sens ».



Il y caricature des scènes qu'il a vécues lors de son passage dans des grandes entreprises où l'on nomme « croissance, le fait de raser un lieu gorgé de vie pour le remplacer par un espace commercial ».



Le travail n'est pas une valeur morale Mais qu’est-ce qu’un travail qui a un sens et quel rôle peut jouer l’entreprise pour conserver des talents comme Thibault Bouëssel du Bourg. La philosophe Julia De Funès, spécialiste du monde du travail, a partagé les fruits de sa réflexion.



« Travailler n’est plus une finalité mais un moyen au service de sa vie » a-t-elle souligné. Elle prend comme exemple ce quinquagénaire qui ne vit que pour son travail et son collègue trentenaire qui a déjà décidé de quitter l’entreprise dans deux ans pour réaliser un tour du monde, « ce qui donne du sens à son travail alors que travailler pour travailler n’en a pas ».



Elle souligne : « le travail n’est pas une valeur morale. On veut toujours plus d’une valeur morale et qui a envie de travailler plus ? ».



Des réflexions qui ont des réalités concrètes comme la semaine de 4 jours que des entreprises commencent à instaurer pour attirer de nouvelles recrues.



Ce nouveau rapport au travail peut aussi entraîner certains cadres à se tourner vers des métiers manuels « dont on voit immédiatement le sens », ce qui a manqué à notre auteur de bande dessinée. Elle prend pour exemple cet homme à qui elle demandait ce qu’il faisait dans la vie et qui lui a répondu « Coordinateur de flux transverses ».



A l’entreprise de travailler sa raison d’être qui doit renforcer le narcissisme individuel . Il ne s’agit pas de mettre en avant la qualité de ses produits financiers mais, par exemple, sa contribution à limiter l’impact environnemental.

Airplus : le rendez-vous incontournable de la rentrée du voyage d'affaires. Le sens, c'est aussi faire confiance au collaborateur. Accepter, donc, qu'il prenne des risques. La confiance, avoir la foi au sens étymologique du terme, s'oppose en effet à la connaissance.



Comme décrit dans l’ouvrage co-signé avec Nicolas Bouzou, qui intervenait aussi lors de l’évènement - la Comédie In(humaine) - « ce n'est pas avec des babyfoots, des formations ludiques, des documents PowerPoint à n'en plus finir ou des Chief Happiness Officers que l'entreprise de demain sera le lieu de l'innovation, de la performance et du progrès ! » - Julia de Funès a bien fait comprendre que le bonheur au travail ne se décrétait pas, on n’uniformise pas le bien-être, « une affaire subjective ».



Encore une fois, après le thème audacieux choisi l'année dernière pour un acteur du déplacement, « Voyager ou agir pour la planète, faut-il choisir ? », AirPlus aura réussi un coup de maître en permettant de prendre de la hauteur par rapport aux sujets de préoccupation du quotidien.



L'entreprise dirigée par



