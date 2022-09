Brune Poirson (Accor) : "il ne faut pas encourager la réaccélération du voyage d’affaires"

Michel Augé, directeur des achats du Crédit Agricole, lors d’une autre table ronde, « Voyagez ou polluez, faut-il choisir ? » a pu expliquer que son entreprise s’était engagée à réduire « ses émissions carbones liées aux déplacements professionnels de 50% par rapport à 2019 ».



Il ajoute : « A court terme, on pense qu’il faudra réduire les voyages ». Pour le responsable, la crise du covid a été riche d’enseignements : « on peut fonctionner correctement sans voyager mais, culturellement, on ne peut pas toujours s’affranchir d’aller serrer une main tout comme la cohésion d’équipe ne passe par la visio.



Cela ne veut pas pour autant dire qu’il faut revenir comme avant. Il faut s’appuyer sur la crise sanitaire et trouver le meilleur équilibre . » Pour que les collaborateurs « adhèrent », il faut « comprendre le sens de cette stratégie, la contrainte est le dernier recours »



Présent, aussi, Marc Levasseur, directeur de l’environnement et de la RSE chez ADP, souligne que « l ’on doit responsabiliser tous les collaborateurs » avec, au sein, du groupe aéroportuaire un « programme de formation obligatoire pour tout le monde » et, aussi, « communiquer sur ce qui a déjà été fait ». Il faut « arriver à ne voyager que quand c’est indispensable » et « explorer des alternatives » comme la récente création « d’une marketplace pour s’échanger des équipements entre aéroports ».