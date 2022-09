Accor signe avec SHe Travel Club, un label hôtelier dédié aux voyageuses

Nous sommes ravis de nous associer à SHe Travel Club et de soutenir sa démarche visant à améliorer l’expérience des voyageuses

Prendre soin de ses hôtes fait partie de l’ADN de Accor ; cette collaboration représente donc une nouvelle avancée permettant de garantir un environnement sûr et inclusif, pour toutes et pour tous, au sein de notre écosystème. Accueillir, s’adapter et valoriser les différences font partie des principes fondateurs de notre éthique hôtelière. »

Le Novotel Dubai Al Barsha est fier d’arborer le label Platinum, qui témoigne de son engagement permanent à soutenir les acteurs qui innovent et réimaginent l’expérience hôtelière pour faire vivre aux hôtes des séjours d’exception. »

Plus de 200 hôtels dans le monde ont déjà été certifiés par le label SHe. «» a indiqué Patrick Mendes, directeur général Commercial du groupe Accor.Maud Bailly, directrice générale Europe du Sud du groupe Accor est aussi la co-présidente de son réseau RiiSE, qui agit pour l’égalité hommes/femmes, la diversité et l’inclusion.Elle ajoute : «, dont la directrice est une femme, Alina Zapopadko, et qui a atteint le plus haut niveau de la labellisation en mettant en pratique les recommandations. «Au travers de ses engagements mondiaux en matière de développement durable (tels que la neutralité carbone d’ici 2050, la suppression globale des plastiques à usage unique de l’expérience client dans les hôtels, etc.) Accor Solidarity, RiiSE et ALL, Heartist Fund initiatives, le Groupe s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement solidaire, de diversité et d’inclusion.Le partenariat en est un nouveau témoignage.