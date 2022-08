Dark kitchens : Accor continue sa diversification tous azimuts

dark kitchens mobiles

À fin juin 2022, en ajoutant la ligne de crédit non-tirée de 1,2 milliard d'euros, Accor dispose de 2,5 milliards d'euros de liquidité

Sur la base de l'activité enregistrée au premier semestre, et en tenant compte des incertitudes macro-économiques actuelles pesant sur le second semestre, le Groupe prévoit un Excédent Brut d'Exploitation supérieur à 550 millions d'euros pour l'année 2022

Plus discrètement, le groupe a échangé des actions d’une filiale de techno américaine dans la restauration contre une participation dans Reef Technology , l’un des principaux opérateurs américains de « dark kitchens ».Il y détient désormais une participation de 5% avec des possibilités de montée en puissance. Reef Technology est né avec l'idée de mieux gérer les parkings avec les bons outils technologiques, puis à évoluer en utilisant les espaces disponibles pour y installer des "".Il assiste les investisseurs à installer des dark kitchens à travers les Etats-Unis et l'Europe (plus de 500 fin 2021) et à développer les outils de réservation pour assurer les prises de commandes.Dans la stratégie du P-DG, il convient de ne laisser passer aucune opportunité de développer le groupe dans des activités naissantes mais potentiellement génératrices de larges flux., ces restaurants sans local public servant seulement à alimenter les livraisons de plats à domicile, est en plein développement.De même, que le groupe fait monter en puissance sa filiale techno D-Edge , Accor recherche des relais de croissance dans des secteurs qui surfent sur les conséquences persistantes de la crise Covid.», indique le communiqué des résultats semestriels, rajoutant : «». Le cash est disponible et le Monopoly dans les services n’est certes pas prêt de s’interrompre à court terme.