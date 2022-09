Accor va ouvrir un Fairmont Hotel & Residences en Espagne

Accor a signé un accord de gestion avec Odyssey Group Hotel et la SOCIMI espagnole, Millenium Hospitality Real Estate « MHRE », pour un hôtel et des résidences Fairmont en Espagne, avec une ouverture partielle d’ici à 12 mois, et une ouverture complète d’ici à Pâques 2024.



Fairmont La Hacienda comprendra 323 clés, dont 153 chambres d’hôtel avec 3 Junior Suites et 2 Suites doubles. 51 villas avec 170 chambres et suites compléteront également l’offre d’hébergement.



Sur les 51 villas, 36 d’entre elles seront vendues à des tiers et disposeront d’une piscine privée, d’un vaste salon et d’une cuisine avec des configurations diversifiées de chambres standards, de Junior Suites, de Suites Executive et de Suites doubles. Enfin, le complexe aura également une villa Fairmont.



L'établissement sera installé sur 400 hectares de terrain au sein d’un complexe résidentiel et d’un golf . L’hôtel sera situé entre les villes de Sotogrande et de San Roque.