AirPlus Int. veut accélérer sur les agences de voyages L’interview de Julie Troussicot, directrice France d'AirPlus International.

Après le lancement de sa carte corporate et de la nouvelle génération de sa carte virtuelle, AirPlus International, fournisseur de solutions de paiement, s’attaque à celui de son application mobile. Et fait des agences de voyages, un axe de développement. Le point avec Julie Troussicot, directrice France d'AirPlus International.

Rédigé par Caroline Lelievre le Dimanche 27 Février 2022

TourMaG.com – Quel bilan tirez-vous des mois de crise sanitaire ?



Julie Troussicot : Les deux dernières années ont été extrêmement chargées pour AirPlus. Comme tout le monde, nous avons dû gérer la



La priorité a été très vite de sécuriser nos liquidités, avec Lufthansa, notre principal et unique actionnaire.



2020 a aussi été l’année de lancement de notre carte corporate européenne.



En 2021, nous avons eu une bonne nouvelle : Lufthansa, a réussi à rembourser sa dette envers le gouvernement Allemand et a entièrement repris son indépendance. Ce qui veut dire qu’il peut continuer à investir dans AirPlus.



L’an dernier nous avons également lancé la nouvelle génération de notre carte virtuelle, 15 ans après la première, qui s’appelait Aïda.



TourMaG.com – Comment a été accueillie la carte corporate ?



J. T. : C’était une vraie attente de nos clients. Sur le principe, cela reste un produit standard, une carte de paiement classique.



La véritable innovation est qu’elle est européenne.



L’autre nouveauté est qu’elle est digital native . C’est une plateforme totalement digitalisée, donc zéro papier. Toute la partie souscription se fait totalement de manière digitale et très rapidement.



"Le « care » et la digitalisation sont les deux grandes tendances post-covid" TourMaG.com - La digitalisation des paiements s’est encore accélérée avec la pandémie.



J. T. : Sur le paiement, l’impact a été très important, avec une forte demande du marché de passer à un système au maximum virtuel, pour simplifier tous les processus d’achat.



Nos clients ont découvert qu’il était compliqué de gérer les factures, des virements, des achats liés au voyage ou non et qu’ils n’étaient pas suffisamment équipés en termes de solution de paiement.



En fournir une à ses collaborateurs, pour répondre aux besoins de qualité, de sécurité pendant le voyage est plus prégnante qu’avant. Le contexte sanitaire génère plus de risques, il faut alors équiper au mieux ses équipes, la carte corporate répond à ce besoin d’accompagnement pendant le voyage. Le « care » et la digitalisation sont les deux grandes tendances post-covid.



TourMaG.com – Comment avez-vous traversé la crise ?



J. T. : Pendant la crise nous avons et continuons à attirer de nouveaux clients, même si l’activité est peu élevée. Nous avons fait l’acquisition de grands comptes ces dernières années.



Nous avions développé une tendance avant le covid, consistant à proposer notre solution de paiement sur d’autres catégories d’achats : fournitures de bureau, téléphonie, dépenses marketing…



Cela nous a permis et nous permet d’aller chercher un relai de croissance sur un autre marché. C’est l’un de nos axes de développement sur nos clients entreprise. Autre axe important : les agences de voyages.



TourMaG.com - Que représentent les agences de voyages justement dans votre portefeuille clients ?



J.T. : Nous comptons aujourd’hui environ 1200 clients en France. 90% sont des entreprises et 10% des agences de voyages.



Les PME sont nos cibles indirectement. Une petite entreprise qui dépense 10 à 20 000 euros de déplacements professionnels par an, n’a pas forcément besoin d’un mode de paiement en propre. Généralement, elle délègue à une agence de voyages, qui elle a besoin d’une solution de paiement.



A partir de 100 000 euros de budget de déplacements professionnels, l’entreprise peut s’intéresser à nos services.



Nous avons lancé il y a 6 ou 7 ans notre carte virtuelle dédiée aux agences de voyages, qui leur permet de payer toutes leurs prestations. Elle a l’avantage d’être totalement intégrée dans leur back-office et d’être générée automatiquement.



Nous voyons vraiment une belle croissance de notre pénétration sur le marché des agences de voyages. Cette tendance s’est accélérée avec le covid. L’ensemble des agences de voyages a eu besoin de se restructurer et de trouver des sources d’efficacité et d’optimisation dans leur process.



Simplifier le paiement et avoir une solution qui permet de payer rapidement, de façon sécurisée ses fournisseurs a été un des enjeux de cette crise.

Chez AirPlus : "2022 sera l’année du mobile, avec le développement d’une application" TourMaG.com – Comment se profile l’année 2022 ?



J.T. : 2022 sera l’année du mobile, avec le développement d’une application. Le pilote est lancé en Allemagne et une annonce devrait être faite courant de l’année.



Nous donnerons la possibilité d’intégrer nos solutions de paiement virtuel ou carte corporate dans les applications de paiements mobile connues du marché.



Et notre propre application AirPlus pour de la carte virtuelle et de la carte corporate sera déployée.



TourMaG.com – D’autres acteurs se positionnent sur ce créneau, comment vous démarquez-vous ?



J. T. : Le paiement est un secteur qui bouge beaucoup et il y a encore à faire. Chez AirPlus, nous ne pouvons pas répondre à certaines niches, ou catégories qui ne sont pas forcément notre cible.



Les banques traditionnelles classiques proposent des produits assez génériques et pas forcément adaptés au voyage.



Il y a de la place pour tout le monde, nous ne proposons pas les mêmes produits.



TourMaG.com – Qu’avez-vous mis en place en termes de RSE ?



J.T. : Notre carte logée est désormais neutre en carbone, notre carte virtuelle le sera prochainement.



Nous travaillons en association avec notre partenaire myclimate, une organisation internationale de premier plan pour la protection du climat et leader en matière de compensation volontaire de CO2. Elle nous permet de compenser 100% de toutes les dépenses énergétiques.



Il y a dix ans, nous sommes devenus le premier prestataire de services de paiements à développer un Green Company Account comme solution de paiement totalement neutre en termes de CO2.



Nous fonctionnons en grande partie sans papier et nous sommes de plus en plus numériques, de la demande au règlement.



Nous proposons désormais notre AirPlus Company Account dans le monde entier comme solution de paiement durable et neutre sur le plan climatique.



Nous continuerons à l'avenir à développer nos solutions de paiement neutres en CO2.



Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

Publié par Caroline Lelievre

Lu 180 fois

