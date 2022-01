Baromètre Tourisme d’affaires : 2022, l’année de la reprise ?

« Les vagues épidémiques n’étaient pas synchronisées et la réponse apportée par les gouvernements était plus ou moins stricte.



C’est ce qui va déterminer les niveaux de prix et la reprise »

Le baromètre de l’hôtellerie d’affaires réalisé par CDS Groupe et Epsa a été dévoilé, ce jeudi 20 janvier 2022, à l’occasion du deuxième Grand live du voyage d'affaires Un rendez-vous annuel des experts des mobilités d'affaires, organisé par CDS Groupe en partenariat avec l’IFTM Top Résa.2021 aura été une année de reprise progressive de l’activité hôtelière, selon les chiffres de l’enquête menée par CDS Groupe et Epsa.De forts contrastes sont observés dans l’Hexagone, avec, avec un recul de son activité de 15%, contre -40% pour Bruxelles, ou -48% pour Francfort.Des disparités qui s’expliquent par des situations sanitaires différentes., avance Christophe Roth, Director of missions Travel& MICE chez Epsa , cabinet de conseil.