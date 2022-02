Cartes Virtuelles : AirPlus et Coupa partenaires

AirPlus et Coupa, plateforme de gestion des dépenses professionnelles, s’associent pour intégrer les cartes virtuelles AirPlus à Coupa Pay.



"Les clients d'AirPlus et de Coupa peuvent ainsi rationaliser et centraliser leurs achats indirects (achats dits ‘sauvages’ ou de classe C). Les cartes virtuelles, intégrées à la plateforme de gestion des dépenses permettent aux entreprises de digitaliser et automatiser leurs processus liés aux achats B2B" indique un communiqué de presse.



"Qu'il s'agisse de la demande d'achat, de la commande, de l'approbation, du paiement ou du rapprochement comptable, l’ensemble de ces processus s’effectue par conséquent en toute transparence au sein d’un seul et même système intégré ".