Coronavirus : Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. suspend ses croisières jusqu’au 11 avril prochain

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, a annoncé aujourd'hui une suspension volontaire de toutes ses croisières à compter de ce jour jusqu’au 11 avril 2020 pour ses trois marques.



Cette suspension temporaire vise à contribuer aux efforts déployés dans le monde entier pour contenir la propagation du COVID-19. Cette mesure est prise avec une très grande prudence et la société n'a pas connu de cas confirmés de COVID-19 sur sa flotte de 28 navires.



« La sûreté, la sécurité et le bien-être de nos clients et de notre équipage sont notre priorité absolue. Avec le COVID-19 affectant les communautés du monde entier, nous avons mis en place une suspension temporaire et volontaire de nos croisières pour nos 3 marques avec effet immédiat », a déclaré Frank Del Rio, president and chief executive officer of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.