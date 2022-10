Norwegian Cruise Line multiplie les actions B2B sur le marché français

Pour cela, la compagnie peut s'appuyer sur ses partenariats avec les OTA spécialisées sur la croisière (Cruiseline, Croisiland, StarCroisières, etc.), son partenariat historique avec Un Océan de Croisières qui était jusqu'à présent le "TO préférentiel" de NCL, mais aussi des coopérations avec des agences indépendantes à Paris, Toulouse, Toulon, Monaco...



Néanmoins, NCL ambitionne de développer de nouvelles opportunités. En témoigne sa présence à l'IFTM Top Resa, fin septembre, seul sur un stand (pour la première fois), sans ses compagnies sœurs Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.



" Aujourd'hui nous allons explorer de nouvelles possibilités avec des petits réseaux et de nouveaux tour-opérateurs pour développer le marché ", nous expliquait sur le salon B2B Francesco Paradisi, Senior Business Development Manager (Italie, France, Malte, Chypre, Afrique du Nord) de NCL.



Pour les attirer, le croisiériste leur propose à la fois la mise en place de promotions sur les produits, l'accès à des webinaires de formation pour les agents de voyages, ou encore des newsletters dédiées.



Francesco Paradisi cite en exemple les synergies mises en place avec le Groupe Karavel/Promovacances. " Nous avons à la fois un contrat avec leur site Internet AB Croisière et un contrat avec les agences de voyages Promovacances, et les premiers retours sont bons ", indique-t-il.



Entre fin 2022 et début 2023, NCL prévoit donc d'organiser des présentations de produits pour les agents et les clients de Promovacances.