Norwegian Cruise Line repart à la conquête du marché français

Pour l'hiver prochain, NCL dispose d'un début de visibilité et note un engouement de la part du marché français pour ses nouveaux itinéraires en Europe de 10 à 14 jours, à travers les îles Canaries, avec des escales au Portugal, en Espagne et au Maroc.



Les passagers peuvent choisir d’embarquer depuis Lisbonne, Malaga et Santa Cruz de Tenerife à bord du Norwegian Sun, de novembre 2022 à mars 2023.



Autre tendance nouvelle : la hausse des ventes d'offres packagées (vol + croisière) par des clients qui ont envie de voyager de façon beaucoup plus sécurisée.



Une tendance qui, en cet été compliqué, miné par les annulations de vols et les grèves dans les aéroports un peu partout en Europe, donne à NCL un supplément de travail conséquent pour reprogrammer les vols...



Côté destinations, il est à noter que NCL positionnera un navire en Australie, mais a dû faire une croix sur l'Asie jusqu'à nouvel ordre. Le Groupe espère pouvoir y revenir pour la saison hiver 2023-2024.



« En Asie, nous peinons encore à obtenir des confirmations de la part de certains ports, donc nous avons préféré annuler étant donné que les itinéraires n'étaient pas fiables , explique Kevin Bubolz.



Nous espérons que 2023 sera la première année normale après cette crise, même si nous conserverons nos protocoles de sécurité de façon adaptée à la situation sanitaire. Nous continuerons à investir dans la qualité de notre produit, avec une restauration et une offre de divertissement de qualité.



Aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir nos hôtes pour des croisières plus haut de gamme, avec un prix plus élevé mais un service de meilleure qualité », conclut Kevin Bubolz.