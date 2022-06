Norwegian Cruise Line a mis l'accent sur l'environnement en 2021

Quatrième pilier : le renforcement des liens avec les communautés. Une journée de bénévolat rémunéré est proposée pour tous les membres de l’équipe terrestre de Norwegian aux États-Unis depuis 2021 pour soutenir les efforts d'engagement communautaire.



Environ 12 millions de dollars ont été versés en espèces, en croisières et autres dons en nature en 2021 à diverses causes importantes par la compagnie. Norwegian Cruise Line Holdings a également activé un fonds de secours aux équipages de la compagnie et fournit un soutien logistique permanent aux Ukrainiens.



Cinquième pilier : le fonctionnement avec intégrité et responsabilité. Norwegian Cruise Line Holdings a fait les frais d’une surveillance ESG au niveau du conseil d'administration avec le comité de la technologie, de l'environnement, de la sûreté et de la sécurité.



La compagnie a également inclus une mesure ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) liée aux progrès réalisés dans la fixation des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, et a créé une structure de gouvernance formelle pour superviser et accélérer les progrès environnementaux.