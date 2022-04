Norwegian Cruise Line : vers la fin des émissions de gaz à effet de serre ?

Les nouveaux engagements climatiques de Norwegian Cruise Line Holdings viennent renforcer sa stratégie environnementale actuelle qui s'articule autour de trois domaines d'intervention clés : la réduction de l'intensité carbone ; l'investissement dans la technologie et l’étude des carburants alternatifs ; et enfin la mise en œuvre d'un programme volontaire de compensation carbone.



La société s’est promis d’investir dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



A titre d’exemple, le développement de carburants alternatifs, ainsi que le soutien des infrastructures associées au sein des destinations, vont permettre d’aider à atteindre l’objectif « zéro émission nette » pour l’horizon 2050.



Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) s’est engagée à établir des partenariats, à réaliser des recherches et à mener des discussions afin d'identifier une source de carburant alternative au dioxyde de carbone appropriée.



« L'objectif « zéro émission nette » sera déterminant pour notre entreprise , a déclaré Frank Del Rio, President et Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.



Le champ d'application du zéro net s'étend à l'ensemble de notre chaîne de valeur car nous voulons amener nos partenaires clés, y compris notre vaste réseau de fournisseurs mondiaux, à nous accompagner dans cette transformation. »