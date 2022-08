Islande : le Norwegian Prima baptisé à Reykjavik

Norwegian Cruise Line vient de baptiser son tout dernier navire, le Norwegian Prima, à Reykjavík, en Islande, samedi 27 août 2022.



Premier des six navires de la Classe Prima, il a été inauguré devant plus de 2 500 convives.



Long de 294 mètres, il peut accueillir 3 100 personnes en occupation double, et propose une version repensée de The Haven by Norwegian , le concept de « navire dans le navire » de NCL, ultra-premium et accessible uniquement par carte-clé.



Le navire dispose de nombreux divertissements dont les toboggans The Rush et The Drop, et Prima Speedway, le premier circuit de course sur trois niveaux en mer.



Côté détente, le Norwegian Prima disposent d'espaces tels que l’Ocean Boulevard, une promenade extérieure de plus de 4 000 m2 qui fait le tour du navire, The Concourse qui abrite un jardin de sculptures en plein air ainsi que les terrasses et piscines à débordement au sein de l’Infinity Beach.



" Avec son design soigné et ses nouvelles expériences, le Norwegian Prima est unique en son genre. En tant que nouveau navire de croisière le plus spacieux du secteur proposant des aménagements exclusifs à tous les niveaux, il perpétue la réputation de NCL comme compagnie leader et avant-gardiste ", a commenté Frank Del Rio, President & Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd lors du baptême.