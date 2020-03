Coronavirus : face à la forte baisse d’activité, les EDV et le SETO alertent les pouvoirs publics

Les agences organisatrices de séminaires et congrès, quant à elles, subissent l’annulation de nombreux salons et manifestations et constatent une absence de commandes très alarmante.



Les agences réceptives ne peuvent que constater la disparition de la clientèle chinoise et une baisse constante des autres clientèles.



Enfin, la distribution subit un effondrement du nombre de réservations au cours des huit derniers jours de -60% sur les destinations asiatiques et de -45% sur l’ensemble des autres destinations.



Aussi, SETO et EDV demandent l'application de mesures urgentes comme :



- la suspension du paiement des charges sociales patronales pendant la durée de la crise,



- un recours simplifié à l’activité partielle pour toutes les entreprises du secteur,



- dans le cadre de la BPI, un fonds de soutien financier et de redémarrage de l’activité,



- une consultation des professionnels avant toute prise de décision et toute communication ayant un impact sur les voyages et le tourisme.



Les présidents Jean-Pierre Mas (EdV) et René-Marc Chikli (SETO) demandent donc d’obtenir des réponses aux mesures d’accompagnements qu’ils proposent et à être reçus de manière urgente par les ministres concernés.