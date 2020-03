Coronavirus : fiche pratique à jour pour chacune des mesures économiques gouvernementales délais paiement échéances fiscales et sociale, prêt garanti par l’Etat, fonds de solidarité

Les mesures économiques et financières gouvernementales pour venir en aide aux entreprises, évoluent au jour le jour. En voici une version réactualisée avec les parties mises à jour : les délais de paiement des echeances fiscales et sociale, le prêt garanti par l’Etat et le fonds de solidarité.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 24 Mars 2020





Quelles sont les mesures de soutien et les contacts utiles pour vous accompagner ?



Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises :



1. Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs) ;

2. Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ;

3. Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté ;

4. Une aide de 1 500 euros pour les plus petites entreprises, les indépendants, les professions libérales et les microentreprises les plus touchés grâce au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions ;

5. La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie ;

6. Un soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires ;

7. Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ;

8. L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises ;

9. La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.



Pour plus d'informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

LES FICHES EN PJ SONT IMPRIMABLES ICI AU FORMAT PDF Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf (1012.37 Ko)



