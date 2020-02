Costa Croisières : à la découverte du Costa Smeralda Le dernier fleuron de la flotte Costa et le tout premier navire éco-responsable ouvre ses portes aux agents de voyages pour des Eductours sensationnels

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Depuis décembre dernier, le Costa Smeralda navigue en Méditerranée. Tous les dimanches à Marseille, cette « Smart-City », au concept révolutionnaire, embarque des milliers de passagers. Dimanche 9 février, parmi les passagers se trouvait un groupe d’agents de voyages.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 24 Février 2020

Le Costa Smeralda est un hommage à l’incomparable goût italien : le concept « Italy’s finest » célèbre le design, la culture, la nourriture et le mode de vie italien.



Du mobilier sélectionné en collaboration avec de prestigieuses entreprises italiennes au rituel de l’apéritif à bord, tout sur le Costa Smeralda évoque la beauté et le savoir-faire qui ont fait la grandeur de l’Italie dans le monde.



Sans oublier la durabilité : le Costa Smeralda est le premier navire de Costa à utiliser le gaz naturel liquéfié (GNL), à bord, la gestion de l’énergie est très avancée, l’eau est utilisée de manière responsable, les déchets sont rigoureusement triés pour faciliter le recyclage et le plastique est interdit.



Au cours de ces mini croisières, les agents vont apprendre à connaître en profondeur un navire incroyable. Un voyage organisé à travers les espaces principaux du Costa Smeralda, et explorer les nouvelles propositions liées à la gastronomie, aux bars et au divertissement.

Objectif : devenir de véritables experts du Costa Smeralda et une fois de retour en agence, pouvoir raconter avec passion et enthousiasme cette expérience unique aux clients !

Pour aller plus loin ➤ embarquez en vidéo à bord du Costa Smeralda

La croisière qui met en valeur les 5 sens Dans ce Sensational Tour, les 5 sens sont stimulés, en explorant les points principaux du navire à travers des parcours thématiques particuliers.



DESIGN

Un concept innovant qui promeut l’excellence du Made in Italy dans les moindres détails, des cabines aux espaces publics. Les moindres détails, ont été conçus par le directeur de la création Adam D. Tihany, qui a coordonné le travail de quatre cabinets d’architectes prestigieux. Et pour la première fois sur un navire de croisière, le CoDe Collection Museum, 400m² réunissant 470 pièces qui ont marqué le quotidien mais aussi l’histoire du design, de la mode au cinéma en passant par le mobilier.



DIVERTISSEMENT

De grands spectacles acrobatiques, des groupes virtuels, une discothèque silencieuse, des soirées thématiques et bien d’autres activités dédiées chaque jour aux adultes et aux enfants, pour un plaisir qui n’en finit pas. Grande nouveauté, Le Colosseo, le coeur battant du navire, toujours animé. En plus des spectacles en direct, les grands murs LED offriront aux Hôtes des expériences immersives exceptionnelles, des vidéos consacrées aux excursions aux performances du groupe virtuel, l’une des nombreuses nouveautés de la croisière.



GASTRONOMIE

11 restaurants, pour une expérience culinaire variée. Un voyage dans les saveurs, de la tradition régionale italienne au tout nouveau Restaurant Lab, où les Hôtes peuvent « mettre la main à la pâte » et expérimenter leur savoir-faire en cuisine sous le regard expert des chefs Costa. La nouveauté : le restaurant buffet Tutti a Tavola, exclusivement dédié aux familles avec enfants de 3 à 6 ans.



BARS

Pour un petit déjeuner en famille, un apéritif au coucher du soleil ou un cocktail en écoutant du jazz : à bord du Costa Smeralda, les Hôtes auront accès à 19 bars, dont certains ont été créés par Costa en collaboration avec de prestigieuses marques italiennes : Illy, Campari, Ferrari et Aperol. Sans oublier la douceur, de la glace artisanale de la Gelateria Amarillo, préparée avec des ingrédients Agrimontana, au premier Nutella Bar à bord d’un navire de croisière.



Le Costa Smeralda, c’est le produit à proposer à tous vos clients, et idéal pour conquérir de nouveaux passagers. Ces différents concepts novateurs sauront séduire les amateurs de club et ils seront définitivement émerveillés par la splendeur de cette « Smart-City » ouverte à 360° sur la mer.



Dorine Hémard (Coordinatrice Trade Marketing France, Benelux & Scandinavie)

réseaux sociaux





Nos équipes du call center restent à votre disposition

et n’oubliez pas également notre site BtoB www.costaextra.fr Retrouvez toutes les informations et actualités sur lesNos équipes durestent à votre dispositionet n’oubliez pas également notre

Lu 184 fois Notez



Dans la même rubrique : < > RESANEO aide l’agent de voyages à accroître son expertise dans l’aérien TravelAssist.io : la conciergerie qui révolutionne la relation agence-clients PENDANT LE VOYAGE