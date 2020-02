Bienvenue à bord du Costa Smeralda, la 1ère « Smart-City » éco-responsable sur mer

Rédigé par La Rédaction le Lundi 24 Février 2020

Bienvenue à bord de l’Italie la plus sensationnelle. Le Costa Smeralda, dernier fleuron de la flotte Costa, en service depuis décembre dernier, nous a ouvert ses portes. Une découverte sensationnelle ! Ce navire annonce un changement de l’expérience croisière : un nouveau concept dans la restauration, le divertissement, plus d’espaces ouverts sur la mer et à découvrir en famille. Tant de nouveautés à vous faire découvrir !





Pour en savoir plus sur le Costa Smeralda, rendez-vous sur ce lien

