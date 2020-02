Crise sanitaire : Oceania Cruises rembourse les annulations et préserve les commissions

La flotte Oceania Cruises sillonne toutes les mers du monde avec la particularité d’accoster dans de petits ports et de pouvoir rester longtemps à quai.



Durant les saisons 2021-2022, les navires feront escale dans plus de 450 ports en Europe, Alaska, Asie, Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle- Angleterre et Canada, Bermudes, Caraïbes, Canal de Panama, Tahiti et Pacifique Sud. 55 escales by night seront proposées.



Le Tour du Monde est la croisière la plus emblématique. Cette année, il quittait Miami le 8 janvier pour un périple de 180 jours, 95 destinations dans 38 pays et des escales de nuit dans 17 ports. Complet.



Le 15 janvier dernier s’ouvraient les réservations pour le tour du monde 2022 : 198 jours à bord de l’Insigna au départ de Miami.



Ce seront alors 6 continents, 44 pays, 43 îles, 91 ports, 68 sites appartenant au Patrimoine Mondial de l’Unesco visités et 19 escales by night. Cette croisière est vendue dans son intégralité ou segmentée.



« Le 17 janvier, deux jours après, la croisière était déjà, à 60%, vendue auprès des repeaters qui représentent près de 50% de nos passagers », précisait Riet Goetschalckw, directrice des ventes Europe, Moyen-Orient et Afrique, lors de la conférence presse organisée ce mardi 25 février 2020 au matin au Burgundy Paris.



La compagnie privilégie les itinéraires linéaires. Ils vont, par exemple, de Miami à Lima, de Los Angeles à Puerto Vallarta, de Bali à Sydney, de Sydney à Papeete, d’Istanbul à Dubaï, de New York à Cape Town via Dublin et Amsterdam…



Ce sont des croisières longues de vingt à soixante jours au prix d’appel de l’ordre de 200 euros/jour. La formule vaut pour la Méditerranée, des croisières courtes et linéaires. Barcelone et Monte Carlo sont les ports de départ les plus proches de la France.