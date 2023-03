CroisiEurope : Le bon plan de l’été pour des vacances en famille !

Pour les parents et grands-parents, ces formules garantissent le confort et la tranquillité d’une croisière grâce à l’encadrement qu’offre le mini-club à bord ! Pendant qu’ils visiteront les villes et sites incontournables en profitant d’excursions offrant une diversité de visites guidées de qualités, les plus petits pourront profiter d’activités et animations (jeux aquatiques, activités sportives et manuelles) ateliers et excursions avec les animateurs BAFA(1).



Ils se retrouveront tous ensemble pour assister aux soirées folkloriques et la soirée de gala à bord, où les plus petits prendront part au spectacle de fin de croisière et seront les vedettes du bateau ! C’est également l’occasion pour les plus petits de se faire plein de nouveaux amis tout en découvrant de nouvelles régions ou de nouveaux pays !



Ces croisières, comme toutes les croisières de la compagnie CroisiEurope, sont en formule tout inclus, comprenant les boissons à bord et la pension complète avec petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner proposés en un seul service avec cuisine française raffinée. Les bateaux, à taille humaine accueillent un maximum de 200 passagers à bord et proposent un confort hôtelier et une qualité de service qui ont fait la renommée de la compagnie.