CroisiEurope : "Les resas recommencent depuis 15 jours, on sent une réelle volonté de voyager..."

TourMaG.com - La France sort peu à peu du déconfinement. Hélas, il semble que les croisières ne soient pas le produit prioritaire. Où en êtes-vous des réservations pour CroisiEurope ?



Eric Collange : "Pourquoi pas prioritaire ? quelle différence entre un bateau et un hôtel ? Nous aurons également des atouts avec nos petites capacités.



Je pense que nos clients se sentiront autant en osmose que dans un grand resort. Les resas recommencent depuis 15 jours , on sent une réelle volonté de voyager. Pour preuve, nos partenaires autocaristes et les groupes maintiennent leurs résa.



TourMaG.com - Beaucoup d’agences de voyages sont encore fermées. Cela représente-t-il une part importante des ventes et pourrait handicaper la reprise ?



Eric Collange : "C’est une très bonne question , les ventes agences représentent une part considérable de nos résas. Je pense que les agences qui ne mettront pas la « lumière » au plus tard au mois de juin, prendront le risque de rater la reprise et surtout de voir leurs clients aller chez leur confrères qui seront, eux, ouverts."



TourMaG.com - Qu’est-ce que la crise va changer pour CroisEurope ? Itinéraires, méthodes, produits ? Quel est votre nouvelle stratégie ?



Eric Collange : "Il faudra bien analyser l’impact de cette crise sanitaire aussi bien en interne que en externe. Il est encore trop tôt et il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Cependant il est évident que l’on sera plus fort, plus fort en prise de décisions, en résistance au stress.

Cela permet de voir l’essentiel et le superflu. De voir aussi pour réduire les coûts de manière durable et d’aller chercher de nouvelles piste de travail (télétravail).



Nous reverrons aussi le mode de fonctionnement de nos services mais également de notre distribution, nos brochures , le digital. Enfin ce sera l'occasion de repenser certaines croisières , mais sans non plus brûler ce que l’on a adoré depuis des années.



Cela serait aussi une erreur ..."