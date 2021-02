CroisiEurope ouvre à la vente la saison 2022

Depuis cette semaine, Croisieurope a enrichit ses offres avec l'ouverture des ventes pour la saison 2022. Plusieurs nouveautés font leur entrée.



Parmi elle la croisière fluviale "Au fil du Douro", une croisière de 6J / 5N assortie de 2N d'hôtel à Porto avec de nouvelles excursions.



Autres nouveautés : les nouveaux programmes "Sur la Seine" en 8J / 7N (Normandie authentique, des villages de charme entre découvertes gourmandes et grands classiques), et "La Hollande" en 6J / 5N et en « tout inclus », en aller / retour depuis Amsterdam (L'âge d'Or des Pays-Bas, entre villages pittoresques et gastronomie authentique, partez à la rencontre des peintres hollandais) et "La vallée du Neckar" en 5J / 4N sur l'un des affluents les plus sinueux du Rhin.