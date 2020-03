CroisiEurope propose l'annulation sans frais jusqu'à 30 jours du départ

Face à la propagation du coronavirus, CroisiEurope annonce le renforcement de ses mesures d’hygiène.



Et pour permettre à ses clients d’effectuer de nouvelles réservations de croisières en toute tranquillité, la compagnie assouplit ses conditions et propose : l'annulation sans frais jusqu'à 30 jours du départ.



Cette annulation est valable entre le 9/03 et le 1er/05/2020, pour toute nouvelle réservation sur tous les départs port/port prévus jusqu’au 31/08/2020 (hors réservation effectuée sur le site internet CroisiEurope, hors frais d’acheminements et frais de dossier).



Cette dérogation temporaire aux conditions particulières de vente en matière d’annulation est non rétroactive, indique la compagnie.