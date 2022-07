CroisiEurope reprend ses croisières sur le Mékong et augmente sa flotte

C’est la première compagnie qui redémarre la navigation sur ce fleuve

Après deux longues années d’interruption forcée, la flotte de CroisiEurope sur le Mékong reprend son activité entre Siem Reap et Saïgon (et sens inverse), au Cambodge et au Vietnam dès le 7 août 2022 et jusqu’au 29 avril 2023." indique un communiqué.5 navires y naviguent(24 cabines, 48 passagers),(31 cabines, 62 passagers),(22 cabines, 44 passagers),(14 cabines, 28 passagers) et(10 cabines, 20 passagers).