DER Touristik Suisse va supprimer 140 emplois

« Les restrictions mondiales en matière de voyage nous posent des défis majeurs que nous devons relever de manière résolue afin de pérenniser l’avenir des marques de DER Touristik Suisse assainies avant la pandémie. Nous allons trouver le courage, la volonté et la force nécessaires en nous fondant sur notre intégration à une maison mère aux activités largement diversifiées et en misant sur le retour de nos clientes et clients ainsi que sur le potentiel de nos compétences en matière de produits et de conseil . », explique Dieter Zümpel, CEO.