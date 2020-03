Découvrez la Pologne au salon DITEX 2020

2 heures 30 seulement de vol séparent Paris de Varsovie ou de Cracovie.

La Pologne est le centre géographique de l’Europe, à égale distance du Portugal et de l’Oural. L’Occident rencontrait ici l’Orient, et le Sud rejoignait le Nord par la « route de l’ambre » : un carrefour de cultures et de traditions millénaires imprégnées d’influences slaves et latines.



La Pologne est un pays aux multiples visages qui charmera à la fois les amateurs d’arts, d’histoire et les amoureux de la nature et des loisirs.



Les premiers seront séduits par sa richesse culturelle, ses nombreuses villes telles que Cracovie, Varsovie, Gdansk, Wroclaw ou Poznan encore pleines de curiosités historiques, son patrimoine civil et religieux, ses châteaux, ses cathédrales et églises aux trésors artistiques les plus précieux.



Les seconds découvriront une nature intacte, que le progrès semble avoir épargnée, à travers des aspects régionaux très diversifiés : des immenses plages de la mer Baltique au nord, en passant par les grands lacs de Mazurie au nord-est, jusqu’aux cimes rocheuses des Tatras et la sauvage chaîne montagneuse de Bieszczady au sud.